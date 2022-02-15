合作無間！北榮整合建置綠色心通道 搶救心梗病患生命

心肌梗塞往往事發突然，送醫治療速度至關重要。51歲陳先生日前出現胸悶、胸痛、冒冷汗、呼吸困難，就醫確診為急性心肌梗塞，但因病情嚴重緊急自新北市立聯合醫院轉送至台北榮總就醫，經治療康復出院。台北榮總為搶救更多急性心肌梗塞患者，解決基層醫療量能不足問題，進而結合金門離島及大台北基層醫療不足地區的醫院，共同建置「綠色心通道」。

台北榮總心臟內科主任林彥璋說，「綠色心通道」為整合二家醫院的急診、心臟科、心導管室及加護病房等相關環節，將轉院聯繫協調時間，由原來30分鐘至1小時，大幅縮短至10分鐘，北榮團隊立即待命，免去繁瑣就醫流程，讓病人以快速通關方式獲得及時有效的治療。

2015年起，台北榮總心血管團隊遴派年輕優秀的主治醫師，進駐衛福部金門醫院、基隆醫院、新北市立聯合醫院及桃園分院等基層醫院心導管室，以訓練醫師，培養及時搶救、在地治療及處置後送的能力。林彥璋說，該院與其他基層醫療院所建置完整的心肌梗塞患者治療「綠色心通道」，藉由緊密合作，實踐醫療在地化，讓民眾享有醫學中心的高品質醫療服務。

林彥璋說，其中金門醫院心導管室於2015年啟用，在台北榮總全力支援下，近3年累計治療超過600位急性冠心症患者，執行超過400例心導管手術，充分達成醫療在地化、服務偏鄉民眾的信念。

另一名無症狀患者陳先生，因家人曾有心肌梗塞及心臟疾病病史，也是於新北市立聯合醫院心導管檢查發現冠狀動脈嚴重堵塞，經「綠色心通道」轉介至台北榮總進行二次心導管治療後恢復良好。

台北榮總心臟內科主治醫師黃偉杰說，在大台北或金門離島醫療資源不足地區，急性心肌梗塞患者，常因基層醫療院所設備、訓練或專科醫師不足，需緊急轉送鄰近醫學中心，時間長路途遠且風險較高，常因此錯失黃金搶救時間，造成無法挽救的遺憾，因此在支援新北市立聯合醫院三重院區到二年期間，積極推動建置「綠色心通道」。

新北市立聯合醫院為肩負三重蘆洲地區60萬人健康的中重度級醫院，雖位處全台人口密度第六高的新北市，卻因心臟科醫師不足，急性心肌梗塞病人常需要轉送至鄰近台北市各醫學中心治療。2018年起，台北榮總心導管團隊提供支援，服務量能大幅提升。

2019年7月起，每月心導管檢查服務已超過100人次，108年10月起已可提供每周四、五小夜班急性心導管手術，心血管中心臨床業績及業務量更大幅成長7成，搶救每個等待救援的患者。新北市立聯合醫院每月已有超過10位急性心肌梗塞，或是複雜性冠狀動脈病灶及心臟重症病人轉送至台北榮總，自2018年11月起至今，共轉送逾200位患者，成功搶救無數病人生命。