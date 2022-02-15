蘇花改南澳-和平段 明後天上午封閉救災演練

交通部公路總局明後天舉辦年度聯防救災專案演練，蘇花改南澳至和平路段雙向將於早上9點到中午12點封閉。為用路及測試作業安全，公路總局提醒用路人預作行程規劃，若行經該封閉路段，可改道行駛台9丁線舊蘇花公路。

依據「台9線蘇花改隧道事故暨整體救災應變計畫」，此次演練將檢視蘇花改救災應變計畫、各救災救護聯防單位應變處置協防動員能量；屆時蘇花改南澳至和平段雙向將封閉。

演練地點在南澳到和平路段的觀音谷風隧道，金岳工務段長張芯瑋指出，為更貼近實際狀況，採複合式災害的演練，模擬隧道內同時發生市電無預警停電、火燒車事故，緊急備援電力、人力投入是否足以完成救援行動。

公路總局表示，基於演練暨設備功能測試將涵蓋隧道全斷面消防水霧噴灑，蘇花改南澳至和平段的沿線與隧道封閉、禁止通行，明天早上9點到中午12點預演、後天同一時間為正式演練。