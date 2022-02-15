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紅蔥頭價崩！ 台南在地企業認購7千斤助農度難關

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南晃交通董事長鄭丞焜（左二）認購3千斤紅蔥頭，助農民度過難關，市長黃偉哲表達謝意。圖／民進黨台南市黨部提供
台南市南晃交通董事長鄭丞焜（左二）認購3千斤紅蔥頭，助農民度過難關，市長黃偉哲表達謝意。圖／民進黨台南市黨部提供

今年紅蔥頭受疫情影響價格崩跌，民進黨台南市黨部主委潘新傳日前認購1千袋助弱勢，市長黃偉哲也呼籲企業認購紅蔥頭，南晃交通與皇龍建設今天響應，各認購3千及4千斤，居中媒介的前市黨部執行長蔡麗青表示，企業回饋鄉里令人感動。

黃偉哲表示，此次受疫情影響，農產品價格波動，才會特別呼籲大家多愛用在地農產品，也感謝在地企業踴躍響應，支持農產品。台南農產品品質優良，市府除了協助平穩價格，未來也會以實質的做法輔導農民進行產品加工，延長保存期限，增加通路。

青農陳信穎表示，紅蔥頭1年收1次，每次收成的收入要支撐農民1年的生計，若今年收成價受到影響，就得縮緊荷包度日，目前盤商收購價已經不敷成本，很感謝南晃交通以及皇龍建設願意用合理的價格來收購，使農民不受到損失，維持收支平衡。

媒合企業收購紅蔥頭的安南區議員參選人蔡麗青表示，南晃交通董事長鄭丞焜與皇龍建設董事長陳文成一獲知紅蔥頭價崩的訊息，便主動表達關切，並且力挺市府協助農民的作為，分別認購3千斤與4千斤，讓人感受到在地企業回饋鄉里的力量，非常即時且溫暖。

她表示，自己也在社群發起團購，網友1人1袋已經認購近600斤紅蔥頭，未來也將協助在地農民成立產銷班、合作社，結合社會企業力量，來幫農民行銷產品，打開通路。

農民 疫情 台南

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