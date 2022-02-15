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養寵物風氣盛 立委籲管理代替禁養

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
立委陳椒華（左二）15日於記者會呼籲，內政部儘速提出《公寓大廈管理條例》修正版本，實現以「管理」代替「禁養」的友善寵物環境。（Photo by 檢嘉佑／台灣醒報）
立委陳椒華（左二）15日於記者會呼籲，內政部儘速提出《公寓大廈管理條例》修正版本，實現以「管理」代替「禁養」的友善寵物環境。（Photo by 檢嘉佑／台灣醒報）

公寓大廈還在禁養寵物？時代力量立法委員陳椒華15日於記者會表示，社區住宅現今仍以規約方式禁止住戶養寵物，已不合時宜，呼籲內政部提出相關法規，以「管理」代替「禁養」。動保團體代表呂幼綸表示，社區住宅會議只要提出禁養要求，有寵物的住戶就只能被迫搬遷或棄養，是相當不合理的規定。

養寵物風氣盛

台灣寵物飼養風氣愈來愈盛，但民國84年訂定的《公寓大廈管理條例》依舊規定，社區住宅可以以規約的方式禁止住戶養寵物，導致許多有養寵物的住戶不得不搬遷或棄養寵物。

台灣防止虐待動物協會專員賈皓婷表示，全台登記的家犬、家貓數量已經超過15歲以下的小孩人口數，出現「黃金交叉點」，同時公共設施與社會氛圍也朝著寵物友善的方向前進，如台鐵逐步開放寵物搭乘、各地興建寵物公園等措施。但《公寓大廈管理條例》中，仍將寵物視為妨礙公共安寧與衛生的「亂源」，相當不合時宜。

管理代替禁養

世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸指出，過去幾年都有立法委員針對《公寓大廈管理條例》提案修法，但都在一讀後就停滯不前。而這次內政部營建署去年作出決定，將綜合動保團體意見，提出擬定修正草案。他說，修改《公寓大廈管理條例》部分條文才是終結寵物迫遷的正本清源之道，呼籲儘速立法院儘速通過此案。

陳椒華呼籲，內政部應儘速提出《公寓大廈管理條例》修正版本，在維護公共安寧與安全的前提下，社區住宅應以「管理」代替「禁養」。她說，雖然後續還需要公寓社區管理寵物的衍生問題，也需要建立相關配套措施或進行教育宣導，但至少是「實現友善寵物環境」的一大步。


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圖說：台灣本土養寵物風氣日漸盛行，目前全台登記的家犬、家貓數量已經超過15歲以下的小孩人口數。（Photo on Pixabay under C.C. License）

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寵物 內政部 陳椒華

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