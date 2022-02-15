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元宵湯圓吃過多 營養師：身材恐變圓滾滾
今日是「元宵節」，許多民眾習慣在晚上團聚一起吃幾碗甜或鹹「元宵」或是「湯圓」。衛福部台北醫院營養師宋佩蓉提醒，元宵及湯圓都是高澱粉、高油與高糖所組成，再搭配同樣是高澱粉、高油脂的紅豆、花生甜湯為湯底，恐會攝取過多熱量，導致身材變形。
宋佩蓉表示，「元宵」是將餡料先切成小塊，沾水放入充滿糯米粉的竹篩，持續滾動使餡料均勻裹上糯米粉，搖晃成一顆顆小圓球，且因為要裹粉成形，餡料使用凝結性較好、偏硬的甜餡，如豆沙、芝麻、棗泥等添加豬油、麥芽糖等所製成，熱量都非常高。
宋佩蓉指出，市面常見的「湯圓」則是用糯米粉加水混合後揉成糰，搓成球狀，依喜好可再塞入甜餡，如芝麻、花生、抹茶等，或是塞入鹹餡的豬肉製成包餡大湯圓，雖然元宵和湯圓的做法不同，但都是糯米粉內裹餡料製作的高熱量食物，小小一顆熱量不低。
宋佩蓉舉例，10顆小湯圓或1顆約20克的大元宵，熱量約70-75大卡，相當於1/4碗白飯，鹹口味的鮮肉湯圓約60-70大卡，吃4顆就等於1碗白飯，若將元宵與湯圓當點心吃，也會壓縮到正餐的飯量，因此若仍無法抗拒美食的誘惑，可以透過調整湯底來減少熱量的攝取，並將元宵、湯圓換算熱量，替代白飯與其他配菜一起吃當成正餐享用。
宋佩蓉建議，民眾要吃也要動，可藉由散步增加活動量可消耗多攝取的熱量，有助於促進腸胃蠕動，還能幫助緩解腹脹，並提醒因為元宵與湯圓的升糖指數高，糖尿病患者須適量食用，包餡大湯圓每次食用不超過兩顆；高血壓、腎臟病患者食用鹹湯圓時避免喝湯，以免攝取過多鈉、鉀等離子；腎臟病患者要避免紅豆、花生、芝麻等磷較高的配料，或是搭配磷結合劑一起使用；腸胃道消化機能不佳者務必要酌量食用，且要細嚼慢嚥，避免有腹脹腹痛、胃食道逆流。
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