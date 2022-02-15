打完疫苗手臂痛炸有解方 3動作5循環可緩解

全球疫況嚴峻，且隨病毒不斷變種，追加施打疫苗恐成常態，而疫苗接種後最常反應的便是「注射部位疼痛」，甚至痛到無法舉起手臂，但醫師指出，有時可能是太緊張、焦慮等心理因素造成，臂膀痠痛則能以特定姿勢進行適度活動來緩解。

衛福部南投醫院指出，打完疫苗後，手臂相當有感，有人痛到無法舉起手臂，或睡覺翻身壓到被痛醒，其實這並不一定是疫苗所導致，也可能太過緊張、焦慮等心理因素，而手臂、肩膀等痠痛也非無法改善，反而可適度活動緩解疼痛症狀。

南投醫院復健科主任周建文說，「疫苗注射後的肩傷害」通常是指疫苗注射後立即出現肩膀的症狀，而據統計約9成患者是在24小時之內即出現症狀，很少是超過3天才出現肩膀問題，而這些症狀大多會自然復原，不需要特別治療，

倘若民眾覺得疼痛遲未舒緩建議可就醫，評估是否服用止痛藥或非類固醇抗發炎藥，或由復健科透過臨床理學檢查，確定骨關節疼痛的原因，再藉由超音波導引注射消炎藥來降低發炎，後續搭配物理治療儀器幫助患者減輕症狀。

物理治療師張鈞渝建議，以不引發更嚴重痠痛為原則，適度活動肩關節伸展攣縮的肌肉群來降低疼痛，可舉高整隻手臂、手臂內收外展如擦大桌面的動作、肩膀內外轉等運動，每次10下共5次，每次間隔20至30秒，約15至20分鐘。