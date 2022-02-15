春節大啖年菜後小心糖尿病 40歲以上民眾應善用健檢

農曆春節面對整桌滿滿年菜，不少人近期感到身體容易疲倦、視力模糊、體重下降、頻尿等問題，經就醫檢查被確診罹患糖尿病，衛生單位統計台灣每年新發生的糖尿病患者人數，第一型糖尿病約有近400人，第二型糖尿病則有16萬人，建議民眾應多利用政府免費補助的成人預防保健服務。

竹山秀傳家醫科醫師汪利璆表示，民眾一定要定期作篩檢，因為包括高血糖、高血壓、高血脂，透過篩檢就能及早發現異常。而大家容易忽略的肥胖問題，也常是導致心血管疾病的高危險因子，在經過與病患溝通了解後發現，除了要有健康的生活習慣、規律運動之外，「低糖飲食」將是現代人更需要注意的重點。

南投衛生局表示，南投社區有位50歲王先生一直覺得自己不需要健康檢查，但近來春節後發現有糖尿病徵兆，而視力模糊、體重下降，造成生活上的困擾，因而跟衛生所護理人員說，要是早10年發現糖尿病徵兆，或許就能避免罹病。