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春節大啖年菜後小心糖尿病 40歲以上民眾應善用健檢
農曆春節面對整桌滿滿年菜，不少人近期感到身體容易疲倦、視力模糊、體重下降、頻尿等問題，經就醫檢查被確診罹患糖尿病，衛生單位統計台灣每年新發生的糖尿病患者人數，第一型糖尿病約有近400人，第二型糖尿病則有16萬人，建議民眾應多利用政府免費補助的成人預防保健服務。
竹山秀傳家醫科醫師汪利璆表示，民眾一定要定期作篩檢，因為包括高血糖、高血壓、高血脂，透過篩檢就能及早發現異常。而大家容易忽略的肥胖問題，也常是導致心血管疾病的高危險因子，在經過與病患溝通了解後發現，除了要有健康的生活習慣、規律運動之外，「低糖飲食」將是現代人更需要注意的重點。
南投衛生局表示，南投社區有位50歲王先生一直覺得自己不需要健康檢查，但近來春節後發現有糖尿病徵兆，而視力模糊、體重下降，造成生活上的困擾，因而跟衛生所護理人員說，要是早10年發現糖尿病徵兆，或許就能避免罹病。
局長陳南松說，具健保身分年滿40歲至64歲民眾，可以每3年補助成人健檢1次；65歲以上民眾、55歲以上原住民及罹患小兒麻痺且年齡在35歲以上者，則每年均可補助1次，目前，女性篩檢率遠高於男性，相關訊息可洽各地衛生所或至南投縣政府衛生局網站查詢。網址 http://www.ntshb.gov.tw/ 查詢路徑:登入首頁/專題網站/整合性健康篩檢)
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