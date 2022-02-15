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影／合歡山「下冰珠雨」20分鐘 遊客驚喜

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山今上午11時許斷續下冰霰、冰珠或冰雹，猶如下「冰雨」般一陣一陣下了約20分鐘。圖／「臺灣追雪團」提供
合歡山今上午11時許斷續下冰霰、冰珠或冰雹，猶如下「冰雨」般一陣一陣下了約20分鐘。圖／「臺灣追雪團」提供

近期氣候多變，周日起受鋒面及高壓東移影響，全台幾乎各地有雨，氣溫直降，雪迷期待低溫與水氣，周一、二迎來高山降雪，昨晨玉山果然飄雪，合歡山今上午11時許竟下起「冰雨」，持續約20分鐘，遊客驚喜，也盼本周再迎來瑞雪。

中央氣象局日前預報，受鋒面及高壓東移影響，13日起全台「變天」，各地幾乎都會降雨，且受冷空氣影響，周一、二最劇烈，周四逐漸回溫；而週若溫度、水氣條件配合得當，海拔3500公尺以上山區將有降雪機會，但周一起水氣減少。

而高山可望降雪，令雪迷關注，玉山昨清晨不負眾望飄雪，下了50分鐘，積雪0.7公分；合歡山昨天溫度都高於零度，沒降雪，但入夜後氣溫直降，昨晚9時就出現零下1.1度低溫，至今清晨6時更降至零下3度，但水氣不足﹐仍未下雪。

不過，合歡山地區今持續維持零下低溫，上午11時許有少量水氣移入高山上空，因此降下冰霰、冰珠或冰雹，越下越大猶如「冰雨」般，遊客驚喜；松雪樓人員說，這「冰雨」一陣一陣的下了約20分鐘，其顆粒最大約小粉圓，最小像米粒。

中央氣象局則表示，今天水氣比昨天少，中南部多雲，山區偶爾飄雨，週四則回溫，周五會有華南水氣移入，降雨機率提高，周六有另一波冷空氣南下，強度可能比這波冷，周末天氣濕冷，呼籲民眾要做好保暖工作。

而中央氣象局一周預報中，合歡山於17日（四）晚上至18日（五）清晨、20日（日）晚上均有出現雪花符號，雪迷期盼本周末水氣、低溫搭配能讓高山再降雪。

合歡山今上午11時許斷續下冰霰、冰珠或冰雹，猶如下「冰雨」般一陣一陣下了約20分鐘。圖／「臺灣追雪團」提供
合歡山今上午11時許斷續下冰霰、冰珠或冰雹，猶如下「冰雨」般一陣一陣下了約20分鐘。圖／「臺灣追雪團」提供
合歡山今上午11時許斷續下冰霰、冰珠或冰雹，猶如下「冰雨」般一陣一陣下了約20分鐘。圖／「臺灣追雪團」提供
合歡山今上午11時許斷續下冰霰、冰珠或冰雹，猶如下「冰雨」般一陣一陣下了約20分鐘。圖／「臺灣追雪團」提供

降雪 低溫 合歡山

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