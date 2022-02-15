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艷麗紅湯圓恐暗藏毒性化學物質 可用驗鈔筆檢視

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
「玫瑰紅B」被環保署公告毒性化學物質，人體吃了可能會中毒。圖／花蓮縣環保局提供
「玫瑰紅B」被環保署公告毒性化學物質，人體吃了可能會中毒。圖／花蓮縣環保局提供

今天是元宵節，許多人會選擇紅湯圓、紅龜糕，紅色帶來喜氣。但鮮豔的「紅色」可能是行政院環保署公告的毒性化學物質「玫瑰紅B」，吃了有可能會中毒。花蓮縣環保局提醒商家，需在容器包裝上標示「禁止用於食品」，以降低誤用的可能；民眾則可用驗鈔筆檢視，或盡量食用未染色的食品。

環保局指出，「玫瑰紅B」原先被實驗室用來作為細胞顯影染色用劑，或當作水流方向、流速追蹤染劑。雖然目前對人體致癌性研究不夠充足，不足以證明該物質對人體致癌性程度，不過環保署仍將「玫瑰紅B」公告為「第四類」毒性化學物質，避免人體中毒，以源頭管控方式把關。

環保局表示，現在「玫瑰紅B」已依毒性化學物質，列管為第四類毒化物，商家無論製造、輸入、使用、販賣等，都需申請核可才能運作，且必須定期申報運作情形，以了解其流向。

民眾為避免誤食添加玫瑰紅B紅湯圓或紅龜糕，除了可以儘量選擇吃原色系的食物，減少風險，或是利用玫瑰紅B放螢光的特性，使用驗鈔筆照食物，如果變成鮮紅螢光色，可能就有玫瑰紅B的存在，需要留意。

湯圓 中毒 環保署

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