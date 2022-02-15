華航貨機降芝加哥撞地面受損 運安會：屬重大飛航事故

中華航空一月底一架貨機降落時與機場行李車發生接觸，儘管沒有人員受傷，但飛機的發動機出現損壞。國家運輸安全調查委員會定調為重大飛航事故，已指派主任調查官立案調查，並於今天發布事故初報。

華航當時表示，自安格拉治起飛的747-400F貨機、CI5240航班，當地時間1月28日上午5時10分降落芝加哥機場後，滑行時因大雪地面濕滑，航機碰撞地面行李盤櫃造成受損，詳細原因還待調查。將全力配合美國當地相關單位的調查。

交通部民航局當時則表示，華航已有通報，目前由美方調查。會要求華航把完整調查提報，像是機組員狀況。

運安會今天發布事故初報指出，1月28日，華航CI5240航班，一架波音B747-400型貨機，國籍標誌及登記號碼B-18715，機上載有飛航組員2員，自美國安克拉治國際機場起飛至芝加哥國際機場。

運安會說，該機於當地時間約0510時（UTC-6）於芝加哥國際機場落地，0520時滑行至RR滑行道等待停機位，約40分鐘後開始滑行前往停機坪，滑行過程中於約0603時偏出滑行道S2，撞擊機坪上之貨櫃，1、2號發動機及起落架受損，無人員受傷。

運安會說，接獲事故通報後，依運輸事故調查法認定此事件屬重大飛航事故，已指派主任調查官立案調查。

對於原先由美國調查，為何轉為我國，運安會主委楊宏智受訪時說，發生地點是美國芝加哥，美國有主調查權，他們不主張主調查權就會移轉到台灣，主要是協條配合誰問題而已，最後他們不主張調查，加上飛機又是我國的，他們會加入我們團隊配合台灣調查。

楊宏智說，所有黑盒子資料航空公司都已經有送過來，組員訪談等必要資料也已彙整完畢，近日內就可以完成解讀。

至於肇因為何，是否是人為導致、機師滑行偏移？楊宏智說，要把所有資料下載完成，事實資料出來才會分析，是否為操作，或是場地、天候、機電等問題都還要看。

楊宏智說，從照片可以看到，蒙皮、兩顆引擎都受損還大修。事實資料預計三到四個月出爐，也就是最快今年六、七月。

華航今天僅回應，全力配合調查。