周六強冷氣團有望創今年最冷紀錄 雨、雪怎麼下看這

周六強冷空氣南下，一路影響到下周一。中央氣象局說，強度逼近強烈大陸冷氣團，有望成為今年最強冷空氣，北台灣低溫下探11度。

氣象預報員黃恩鴻說，今天受大陸冷氣團影響，清晨偏冷，最低在新竹峨嵋9度，新竹、苗栗、雲林也有部分地區僅10度。今天台南以北、宜蘭低溫13到14度，其他地區15到18度。

黃恩鴻說，明後兩天溫度還是在冷空氣影響下，早晚偏涼冷 。明天清晨新竹、苗栗低溫12度，持續到後天清晨，白天才會稍微回溫，各地高溫上升1、2度。

黃恩鴻說，降雨部分，今天水氣比較少，桃園以北跟東北部有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部則降雨機率高，到後天都有較大雨勢。不過後天是整周氣溫最高，水氣最少一天，中南部晴時多雲。

黃恩鴻說，周五明顯天氣變化，華南雲雨區東移影響下，全台水氣變多，除了南部平地，其他都有局部短暫雨，預估到下周一都是水氣非常多。中部以北、東半部、南部山區都有雨，南部屬於短暫雨。

黃恩鴻說，周六冷空氣南下，同樣影響下到周一，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團。北台灣普遍低溫12到14度，下周日晚上到下周一清晨最冷，全台低溫11到14度度，北台灣11到12度。高溫方面，周六溫度開始下降，北台灣降16到17 度，東部18到20度，南部24度。下日白天各地偏冷，全台高溫20度以下。

黃恩鴻說，這次冷氣團有望破今年最冷紀錄，今年1月12日台北站受強烈大陸冷氣團影響，低溫12度。這次有望更低，但還是要觀察。

下雪的話，黃恩鴻說看起來機會蠻多，因為水氣都很多，溫度又從周六開始下降，近幾天也偏涼。3500公尺以上今天開始到下周一，整周都有機會下冰霰或是下雪，其中假日機會又會更高。