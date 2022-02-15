快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周六強冷氣團有望創今年最冷紀錄 雨、雪怎麼下看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
周六強冷空氣南下，一路影響到下周一。中央氣象局說，強度逼近強烈大陸冷氣團，有望成為今年最強冷空氣。聯合報系資料照
周六強冷空氣南下，一路影響到下周一。中央氣象局說，強度逼近強烈大陸冷氣團，有望成為今年最強冷空氣。聯合報系資料照

周六強冷空氣南下，一路影響到下周一。中央氣象局說，強度逼近強烈大陸冷氣團，有望成為今年最強冷空氣，北台灣低溫下探11度。

氣象預報員黃恩鴻說，今天受大陸冷氣團影響，清晨偏冷，最低在新竹峨嵋9度，新竹、苗栗、雲林也有部分地區僅10度。今天台南以北、宜蘭低溫13到14度，其他地區15到18度。

黃恩鴻說，明後兩天溫度還是在冷空氣影響下，早晚偏涼冷 。明天清晨新竹、苗栗低溫12度，持續到後天清晨，白天才會稍微回溫，各地高溫上升1、2度。

黃恩鴻說，降雨部分，今天水氣比較少，桃園以北跟東北部有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部則降雨機率高，到後天都有較大雨勢。不過後天是整周氣溫最高，水氣最少一天，中南部晴時多雲。

黃恩鴻說，周五明顯天氣變化，華南雲雨區東移影響下，全台水氣變多，除了南部平地，其他都有局部短暫雨，預估到下周一都是水氣非常多。中部以北、東半部、南部山區都有雨，南部屬於短暫雨。

黃恩鴻說，周六冷空氣南下，同樣影響下到周一，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團。北台灣普遍低溫12到14度，下周日晚上到下周一清晨最冷，全台低溫11到14度度，北台灣11到12度。高溫方面，周六溫度開始下降，北台灣降16到17 度，東部18到20度，南部24度。下日白天各地偏冷，全台高溫20度以下。

黃恩鴻說，這次冷氣團有望破今年最冷紀錄，今年1月12日台北站受強烈大陸冷氣團影響，低溫12度。這次有望更低，但還是要觀察。

下雪的話，黃恩鴻說看起來機會蠻多，因為水氣都很多，溫度又從周六開始下降，近幾天也偏涼。3500公尺以上今天開始到下周一，整周都有機會下冰霰或是下雪，其中假日機會又會更高。

冷氣團 低溫 新竹 天氣動態

延伸閱讀

周六起下波冷空氣襲「更強更濕冷」 最低急凍探10度

彭啟明：鋒面通過午後雨勢緩和 冷空氣報到越晚越冷

一張圖看天氣！鋒面+冷空氣接力襲台 下周天氣「3段式變化」

鋒面+冷空氣夾擊！今晚明晨全台有雨 明急凍最冷剩10度

相關新聞

大煙囪再+1？台中擬增電廠 衝擊港區天際線加劇空汙

台中已有全台最大火力發電廠，長期引發空汙爭議，近期有業者擬於台中港蓋「中佳燃氣電廠」，台中市長盧秀燕曾批評「對台中市民不...

再吃會出事！不忌口喝手搖飲患脂肪肝 醫警告恐變肝癌

40歲的汪先生從事警衛工作，因缺乏運動，近年來身形逐漸肥胖。在一次公司健康檢查的超音波檢查時，發現有中度脂肪肝。經醫師詢...

改稱加班費？憂誤解 農委會廢雞蛋春節「紅盤價」名詞

北部地區缺蛋情況未解，蛋商與蛋農間卻因春節「紅盤價」吵翻天，農委會今天宣布，未來不再有春節「紅盤價」這名詞，會由農委會建...

影／暑假開放邊境旅遊？旅行社業者:Q3才開放太晚

邊境封閉快兩年，中央流行疫情指揮中心昨天（14日）預告將鬆綁商務客入境，交通部召集旅行社業者開會，研擬第三季度後，暑假有...

紅蔥頭價崩！ 台南在地企業認購7千斤助農度難關

今年紅蔥頭受疫情影響價格崩跌，民進黨台南市黨部主委潘新傳日前認購1千袋助弱勢，市長黃偉哲也呼籲企業認購紅蔥頭，南晃交通與...

幸運兒是你嗎？文化部公布「博物館5倍藝FUN送」名單

為鼓勵民眾在疫情期間持續支持及享受藝文生活，文化部推出「博物館5倍藝FUN送」抽獎活動。今日由文化部常務次長李連權及博物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。