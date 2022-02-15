農地工廠納管大限319將屆 台南還有上千家未申請
為解決農地工廠問題，工廠管理輔導法開放讓低汙染未登記工廠在2年內申請納管、合法化，距離2022年3月19日的最後時限，剩1個多月，台南市列管工廠有2286家已申請納管1136家，有一半1150家尚未申請，經發局年前發函給未登記工廠提醒申請納管將到期，要求儘速向工商行政科提出申請，以免遭受處罰，市議員楊中成今天召開記會表示為「承租戶」工廠業者請命，許多小型工廠是承租農地，期限將屆且法令設限卡關多，許多未申請納管的業者和地主尚未提出申請，人心惶惶。
經發局主祕王俊博表示，2020年迄今已召開19場說明會，並成立專業輔導團與諮詢專業，也會在2月底前再召開記明會，邀請尚未申請納管的業主和地主出席，同時也會請輔導團主動協助。呼籲有意願申請納管的業者可先寫申請書送審查，倘若資料有遺漏或需修改，可再補正即可。
楊中成表示，近來陸續接獲業者陳情「收到如逾期未申請者將會陸續派如聯合稽查，針對環保、消防、建管、土管、農業及 相關機關等依法停工、罰鍰、斷水、斷電及拆除等。」引 起尚未申請納管工廠業者的恐慌。不少業主為承租戶且規模多在50坪至100坪以下，有陳情人將農地分租給5個業主，有人想納管有人不想納管，但根據相關規定承租業者才可以申請，出租地主本身是不能提出申請納管，引起紊亂及擔憂。
楊中成也認為工廠管理輔導辦法28 條之9規定：取得特定工廠登記者，除非為繼承者外，不得有下列事項：包含不得變更特定工廠隸屬事業體、不得變更負責人、不得變更合夥人、不得增加廠地、 廠房及建築物面積、不得增加或變更為非屬低汙染之產業類別及主要 產品、不得將工廠土地及建築物全部或一部轉供他人設廠以及未履行直轄市、縣(市)主管機關核定工廠改善計畫附加之負擔等7項，規定繁瑣與不合時宜。
經發局統計台南市列管工廠有2286家已申請納管1136家，其中1150家未納管已請各地公所再度調查及協助，有許多業主是承租農地，還有的是在規模150平方公尺（45坪以下）及機械設備100馬力以下就「非屬納管的工廠」，不必提出申請；經濟部長王美花日前到高雄召集各縣市開會，目前並沒有因為「選舉年」而有延緩的意向。區公所針對轄區內未登記工廠進行訪查，並 提供說帖及納管申請書、填寫範本參考等，若業者有任何申請納管問題，可洽本局諮詢專線06-6354648、06-3901358，將有專人提供解答說明。
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