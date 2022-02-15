無聲殺手！林崑海傳鼻咽癌病逝 這症狀比流鼻血更關鍵

三立電視台董事長林崑海今辭世，享壽68歲，傳為鼻咽癌病逝。醫師表示，鼻咽癌好發於亞洲，以中國大陸東南沿海地區，如廣東、福建、台灣等最為常見，又稱為「廣東癌」；鼻咽癌是「無聲的癌症」，是沉默的殺手，罹病後沒有明顯症狀，當出現症狀或診斷發現，病程多為晚期，可能症狀有流鼻血及頸部腫塊，其中頸部腫塊最是危險，代表此時癌細胞已轉移至頸部淋巴結須盡速治療。

林口長庚醫院耳鼻喉部部長李達人說，鼻咽癌關鍵好發因子為基因變異，合併常接觸醃漬食物、燒香等致癌物質所致。依相關研究指出，廣東人或台灣人即使到美國生活，鼻咽癌致病率並不會降低，凸顯此癌症與基因密切相關。

鼻咽癌位置為鼻腔深處，相當隱密，如同現在進行新冠病毒快篩時，篩檢棒深入的位置。李達人說，若經鼻咽內視鏡檢查，鼻咽癌其實不難發覺，但重點是鼻咽癌症狀不明顯，即使病程已是第三、第四期，病人也不會感覺不舒服，要及早發現，僅能透過定期檢查。

林口長庚醫院耳鼻喉部教授張凱評說，鼻咽癌症狀確實不明顯，若出現症狀可能有耳朵悶塞感、鼻塞、流鼻血，痰中帶血、頸部腫塊等，其中以頸部腫塊最為常見，腫塊多在耳垂下方的上頸部位置，當腫塊大於1公分就要提高警覺，但頸部腫塊也可能是口腔癌、淋巴結發炎等症狀，提醒只要有摸到腫塊，應速就醫檢查。

鼻咽癌治療以放射線治療合併化療為主，也可採用免疫治療。張凱評說，鼻咽癌對治療效果不錯，即使鼻咽或頸部淋巴結復發也可用手術切除，不論病程是第一至第四期，治癒率均達7至8成。

台灣鼻咽癌患者每年新增約1300人，其中2％至3％患者確診時，癌細胞已經轉移，或隨著病程進展，癌細胞也會轉移，而對放療、化療反應不佳，可能須進入緩和治療，讓生活品質好一點。但因鼻咽癌治療效果好，呼籲患者應積極治療、不要放棄。

李達人說，要預防鼻咽癌，建議有鼻咽癌或其他癌症家族史者，應從30歲起進行鼻咽內視鏡等檢查。此外，鼻咽癌也與EB病毒（第四型人類皰疹病毒）有關，感染病毒後，容易誘發鼻咽癌，檢查時也可經由抽血檢查血液中的EB病毒指數，加以診斷。