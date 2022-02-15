快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無聲殺手！林崑海傳鼻咽癌病逝 這症狀比流鼻血更關鍵

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
68歲林崑海人生際遇傳奇，一手打造擁地產、掌媒體、控政界的海派帝國，身家雄厚，堪稱政商媒三棲的南霸天。圖／本報資料照片
68歲林崑海人生際遇傳奇，一手打造擁地產、掌媒體、控政界的海派帝國，身家雄厚，堪稱政商媒三棲的南霸天。圖／本報資料照片

三立電視台董事長林崑海今辭世，享壽68歲，傳為鼻咽癌病逝。醫師表示，鼻咽癌好發於亞洲，以中國大陸東南沿海地區，如廣東、福建、台灣等最為常見，又稱為「廣東癌」；鼻咽癌是「無聲的癌症」，是沉默的殺手，罹病後沒有明顯症狀，當出現症狀或診斷發現，病程多為晚期，可能症狀有流鼻血及頸部腫塊，其中頸部腫塊最是危險，代表此時癌細胞已轉移至頸部淋巴結須盡速治療。

林口長庚醫院耳鼻喉部部長李達人說，鼻咽癌關鍵好發因子為基因變異，合併常接觸醃漬食物、燒香等致癌物質所致。依相關研究指出，廣東人或台灣人即使到美國生活，鼻咽癌致病率並不會降低，凸顯此癌症與基因密切相關。

鼻咽癌位置為鼻腔深處，相當隱密，如同現在進行新冠病毒快篩時，篩檢棒深入的位置。李達人說，若經鼻咽內視鏡檢查，鼻咽癌其實不難發覺，但重點是鼻咽癌症狀不明顯，即使病程已是第三、第四期，病人也不會感覺不舒服，要及早發現，僅能透過定期檢查。

林口長庚醫院耳鼻喉部教授張凱評說，鼻咽癌症狀確實不明顯，若出現症狀可能有耳朵悶塞感、鼻塞、流鼻血，痰中帶血、頸部腫塊等，其中以頸部腫塊最為常見，腫塊多在耳垂下方的上頸部位置，當腫塊大於1公分就要提高警覺，但頸部腫塊也可能是口腔癌、淋巴結發炎等症狀，提醒只要有摸到腫塊，應速就醫檢查。

鼻咽癌治療以放射線治療合併化療為主，也可採用免疫治療。張凱評說，鼻咽癌對治療效果不錯，即使鼻咽或頸部淋巴結復發也可用手術切除，不論病程是第一至第四期，治癒率均達7至8成。

台灣鼻咽癌患者每年新增約1300人，其中2％至3％患者確診時，癌細胞已經轉移，或隨著病程進展，癌細胞也會轉移，而對放療、化療反應不佳，可能須進入緩和治療，讓生活品質好一點。但因鼻咽癌治療效果好，呼籲患者應積極治療、不要放棄。

李達人說，要預防鼻咽癌，建議有鼻咽癌或其他癌症家族史者，應從30歲起進行鼻咽內視鏡等檢查。此外，鼻咽癌也與EB病毒（第四型人類皰疹病毒）有關，感染病毒後，容易誘發鼻咽癌，檢查時也可經由抽血檢查血液中的EB病毒指數，加以診斷。

癌症 林崑海

延伸閱讀

林崑海癌逝 小英、蘇揆弔唁 市警局長黃明昭親督路線

林崑海辭世　朱立倫：林對台灣政治、媒體、商業有成就

林崑海癌逝小英、蘇揆今晚點燈 傳排行程弔唁

三立「海董」林崑海今辭世 湧言會成員相繼悼念

相關新聞

大煙囪再+1？台中擬增電廠 衝擊港區天際線加劇空汙

台中已有全台最大火力發電廠，長期引發空汙爭議，近期有業者擬於台中港蓋「中佳燃氣電廠」，台中市長盧秀燕曾批評「對台中市民不...

再吃會出事！不忌口喝手搖飲患脂肪肝 醫警告恐變肝癌

40歲的汪先生從事警衛工作，因缺乏運動，近年來身形逐漸肥胖。在一次公司健康檢查的超音波檢查時，發現有中度脂肪肝。經醫師詢...

改稱加班費？憂誤解 農委會廢雞蛋春節「紅盤價」名詞

北部地區缺蛋情況未解，蛋商與蛋農間卻因春節「紅盤價」吵翻天，農委會今天宣布，未來不再有春節「紅盤價」這名詞，會由農委會建...

影／暑假開放邊境旅遊？旅行社業者:Q3才開放太晚

邊境封閉快兩年，中央流行疫情指揮中心昨天（14日）預告將鬆綁商務客入境，交通部召集旅行社業者開會，研擬第三季度後，暑假有...

紅蔥頭價崩！ 台南在地企業認購7千斤助農度難關

今年紅蔥頭受疫情影響價格崩跌，民進黨台南市黨部主委潘新傳日前認購1千袋助弱勢，市長黃偉哲也呼籲企業認購紅蔥頭，南晃交通與...

幸運兒是你嗎？文化部公布「博物館5倍藝FUN送」名單

為鼓勵民眾在疫情期間持續支持及享受藝文生活，文化部推出「博物館5倍藝FUN送」抽獎活動。今日由文化部常務次長李連權及博物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。