患睡眠呼吸中止症 他靠懸壅垂顎咽二次整形手術獲改善

47歲陳姓男子是新竹一間公司的高階主管，十年前曾因阻塞型睡眠呼吸中止症接受雷射懸壅垂軟顎成形術，術後鼾聲些許改善，但睡覺時反而感到窒息而不時驚醒，致白天上班精神不濟，到新竹馬偕醫院就診，發現是軟顎側緣沾黏，最後接受「懸壅垂顎咽二次整形與重建術」，終於改善睡眠品質。

新竹馬偕醫院耳鼻喉科醫師楊少槐指出，陳男有嚴重打鼾問題，到院檢查並與醫師討論，決定接受「懸壅垂顎咽二次整形與重建術」(包括沾黏解離、移除軟顎部分脂肪、側咽肌肉懸吊)。

手術前陳男的睡眠呼吸中止指數(Apnea Hypopnea Index, AHI)為每小時66次，最低血氧濃度75%；手術後睡眠呼吸中止指數改善至每小時18次，最低血氧濃度提升為90%。術後睡眠中斷次數明顯減少，且呼吸變得順暢，白天工作更加有活力，妻子也不再抱怨有打鼾聲。

楊少槐說明，阻塞型睡眠呼吸中止症的起因是人體在睡眠時呼吸道軟組織塌陷導致氣流阻塞，使上呼吸道變得較狹窄，進而引發鼾聲與呼吸中止，盛行率在中年男性約4％、女性約2％，臨床症狀包括打鼾、白天嗜睡、夜間頻尿、頭痛、注意力不集中、失眠、記憶力衰退、易怒等。

長期缺氧會導致心血管慢性發炎，併發高血壓、糖尿病、心律不整、腦中風、心肌梗塞等心血管疾病。因此，阻塞型睡眠呼吸中止症會造成引發慢性病，比如罹患高血壓的機率比一般人高，相反地，有高血壓的患者，同時患有睡眠呼吸中止症的機率也很高。

楊少槐醫示，中止症患者依照不同的呼吸道結構和個人意願，可採用輔具治療（如配戴止鼾牙套、正壓或負壓呼吸器）或是手術治療。

常見的治療術式有傳統懸壅垂顎咽成形術（UPPP）和雷射懸壅軟顎成形術（LAUP），傳統懸壅垂顎咽成形術是將扁桃腺切除和口咽黏膜的縫合，缺少對軟顎和側咽肌肉的懸吊；而雷射懸壅軟顎成形術更僅將軟顎組織用二氧化碳雷射方式做部分切除，容易造成術後沾黏，呼吸道反而更為狹小。據統計，有高達84%病人在接受此類傳統手術，仍存在軟顎後空間的阻塞情形。