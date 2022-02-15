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元宵節補財庫 新北邀新住民傳授8國招財小撇步

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
在馬來西亞華人過年要全家齊聚吃七彩繽紛撈魚生，紅白絲、魚肉片，象徵撈得財運一整年。圖／新北教育局提供
在馬來西亞華人過年要全家齊聚吃七彩繽紛撈魚生，紅白絲、魚肉片，象徵撈得財運一整年。圖／新北教育局提供

元宵節依本土習俗是年頭補財庫、求財運時機，新北教育局邀請新住民，錄製異國招財文化影片，傳授菲律賓、泰國、緬甸、馬來西亞、西班牙、日本、越南及本國等8招招財妙招。教育局長張明文表示，透過課堂教學及活動，透過各國過年招財習俗，一併教孩子各國新年祝賀語。

台灣的招財習俗之一，是五行鈔票隨身紅包，從一百至兩千元五種幣值各一張新鈔放入紅包隨身攜帶，代表「金木水火土」五行旺財。無獨有偶，在菲律賓跟泰國、緬甸文化中也有隨身帶財的招財法寶。菲律賓語陳嘉絲老師說，在菲律賓文化中圓點點代表硬幣，穿著圓點點的衣服或配飾，如同將硬幣穿上身，象徵一年廣納五方財。

緬語老師李艷菁則分享，泰國和緬甸高僧會在拜完誦經後，送絲線給民眾，祝福無災無難、財源滾滾，兒時去寺廟拜拜，會把拜求的絲線放入口袋或綁在手腕招財。至於華人習俗過年領紅包，馬來西亞華人過年拿彩包、伊斯蘭開齋節時拿青包。馬來語老師沈詩意拿出不同款式和深淺不一的青包，原來「紅包」不一定是紅色的。

影片中也分享，許多國家把美食當成招財法寶，張口吃進好福氣！如西班牙過年要吃12顆葡萄，代表一年12個月都會有好運道。北新國小新住民親子檔，日本媽媽黃玲悧和蔡實優、蔡瑛隆、蔡友誠三名子女，分享在日本除夕夜要吃蕎麥麵斷厄運、招好財，還能得長壽。

柑園國小同學鄧凱玲則分享，越南過年要吃代表五福臨門的五行圓果、再享受一鍋滷肉或凍肉，祈求豐饒一整年；馬來語老師、教育廣播電台主持人吳振南則表示，馬來西亞主要分為馬來人、華人、印度人三大族群，通常華人文化過年要全家齊聚吃七彩繽紛撈魚生，紅白絲、魚肉片，撈得財運一整年。

菲律賓語陳嘉絲老師說，在菲律賓文化中圓點點代表硬幣，穿著圓點點的衣服或配飾如同把硬幣穿上身，象徵一年廣納五方財。圖／新北教育局提供
菲律賓語陳嘉絲老師說，在菲律賓文化中圓點點代表硬幣，穿著圓點點的衣服或配飾如同把硬幣穿上身，象徵一年廣納五方財。圖／新北教育局提供

馬來西亞 紅包 菲律賓

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