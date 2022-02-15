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元宵節吃甜甜過好年 家樂福自有品牌超優惠 全聯推文昌賜福橘子

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
柑仔龜出發巡迴前向傳藝文昌祈福參拜。圖／全聯福利中心提供
柑仔龜出發巡迴前向傳藝文昌祈福參拜。圖／全聯福利中心提供

元宵節一定要吃暖暖、吃甜甜，家樂福今年主打小湯圓系列，包括家樂福自有品牌紅白小湯圓8.3折，優惠價25元，網路上好評的家樂福自有品牌芝麻及花生包餡湯圓買2件也只要58元；另外，經典的桂冠小湯圓42元，桂冠花生、芝麻包餡小湯圓49元，賣場另外還有多家品牌的湯圓優惠。若不想出門，家樂福也於Uber Eats推出「今晚想來點元宵」及foodpanda「元宵慶團圓」專區，家樂福線上購物平台也同步推出優惠，讓民眾便利過節。

而元宵除了吃湯圓歡慶，許多人也會到廟宇祈求未來整年的好運氣，全聯福利中心除了推出超過20款湯圓全聯價優惠，更與宜蘭傳藝園區攜手，結合傳藝文昌祠點心燈服務與宜蘭特有的柑仔龜習俗，即日起至3月10日，在全台全聯門市推出文昌賜福橘子，讓顧客在門市購買橘子，掃描橘子上的柑仔龜QR Code，即可選購傳藝文昌祠線上點心燈服務，好運價350元，透過點心燈，點亮智慧與光明，祈求事事順遂圓滿，預約一整年的大吉大利，還會將文昌加持的祈福平安袋寄送到家。

而去年首度巡迴亮相「柑仔龜」也在今年再度延續「祈島洄龜計畫」，即日起至3月10日，在全台9間特定全聯門市限定展出，讓全聯顧客近距離欣賞這難能可貴的傳統工藝。宜蘭傳藝也於園區內黃舉人宅舉辦「柑仔龜保平安」特展，即日起至2022年4月5日，歡迎遊客來到宜蘭傳藝，了解乞龜文化、認識籐編工藝，感受龜會習俗的共善共美。

家樂福自有品牌湯圓系列折扣超優惠，是廣受網路好評的隱藏版賣場好物。圖／家樂福提供
家樂福自有品牌湯圓系列折扣超優惠，是廣受網路好評的隱藏版賣場好物。圖／家樂福提供
即日起至3月10日，全台全聯門市推出文昌賜福橘子，購買並掃描文昌賜福橘子即可連線傳藝文昌點心燈服務。圖／全聯福利中心提供
即日起至3月10日，全台全聯門市推出文昌賜福橘子，購買並掃描文昌賜福橘子即可連線傳藝文昌點心燈服務。圖／全聯福利中心提供
經典的桂冠小湯圓，以及花生、芝麻包餡小湯圓也都有元宵節檔期優惠。圖／家樂福提供
經典的桂冠小湯圓，以及花生、芝麻包餡小湯圓也都有元宵節檔期優惠。圖／家樂福提供
全聯全台限定9家門市限時展出藤編柑仔龜。圖／全聯福利中心提供
全聯全台限定9家門市限時展出藤編柑仔龜。圖／全聯福利中心提供

湯圓 家樂福 宜蘭

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