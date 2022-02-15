聽新聞
test
0:00 / 0:00
元宵節吃甜甜過好年 家樂福自有品牌超優惠 全聯推文昌賜福橘子
元宵節一定要吃暖暖、吃甜甜，家樂福今年主打小湯圓系列，包括家樂福自有品牌紅白小湯圓8.3折，優惠價25元，網路上好評的家樂福自有品牌芝麻及花生包餡湯圓買2件也只要58元；另外，經典的桂冠小湯圓42元，桂冠花生、芝麻包餡小湯圓49元，賣場另外還有多家品牌的湯圓優惠。若不想出門，家樂福也於Uber Eats推出「今晚想來點元宵」及foodpanda「元宵慶團圓」專區，家樂福線上購物平台也同步推出優惠，讓民眾便利過節。
而元宵除了吃湯圓歡慶，許多人也會到廟宇祈求未來整年的好運氣，全聯福利中心除了推出超過20款湯圓全聯價優惠，更與宜蘭傳藝園區攜手，結合傳藝文昌祠點心燈服務與宜蘭特有的柑仔龜習俗，即日起至3月10日，在全台全聯門市推出文昌賜福橘子，讓顧客在門市購買橘子，掃描橘子上的柑仔龜QR Code，即可選購傳藝文昌祠線上點心燈服務，好運價350元，透過點心燈，點亮智慧與光明，祈求事事順遂圓滿，預約一整年的大吉大利，還會將文昌加持的祈福平安袋寄送到家。
而去年首度巡迴亮相「柑仔龜」也在今年再度延續「祈島洄龜計畫」，即日起至3月10日，在全台9間特定全聯門市限定展出，讓全聯顧客近距離欣賞這難能可貴的傳統工藝。宜蘭傳藝也於園區內黃舉人宅舉辦「柑仔龜保平安」特展，即日起至2022年4月5日，歡迎遊客來到宜蘭傳藝，了解乞龜文化、認識籐編工藝，感受龜會習俗的共善共美。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言