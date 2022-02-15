元宵節吃甜甜過好年 家樂福自有品牌超優惠 全聯推文昌賜福橘子

元宵節一定要吃暖暖、吃甜甜，家樂福今年主打小湯圓系列，包括家樂福自有品牌紅白小湯圓8.3折，優惠價25元，網路上好評的家樂福自有品牌芝麻及花生包餡湯圓買2件也只要58元；另外，經典的桂冠小湯圓42元，桂冠花生、芝麻包餡小湯圓49元，賣場另外還有多家品牌的湯圓優惠。若不想出門，家樂福也於Uber Eats推出「今晚想來點元宵」及foodpanda「元宵慶團圓」專區，家樂福線上購物平台也同步推出優惠，讓民眾便利過節。

而元宵除了吃湯圓歡慶，許多人也會到廟宇祈求未來整年的好運氣，全聯福利中心除了推出超過20款湯圓全聯價優惠，更與宜蘭傳藝園區攜手，結合傳藝文昌祠點心燈服務與宜蘭特有的柑仔龜習俗，即日起至3月10日，在全台全聯門市推出文昌賜福橘子，讓顧客在門市購買橘子，掃描橘子上的柑仔龜QR Code，即可選購傳藝文昌祠線上點心燈服務，好運價350元，透過點心燈，點亮智慧與光明，祈求事事順遂圓滿，預約一整年的大吉大利，還會將文昌加持的祈福平安袋寄送到家。