台灣IN一卡通營收1/2助運動員 捐出376萬元

去年東京奧運，台灣羽球國手創佳績，也造成一股搶購「終局壓線紀念品」風潮，一卡通公司因網友敲碗連署推出的「TeamTaiwan in 2021一卡通」（台灣IN一卡通），發行3萬7600張紀念票卡，更捐出營收50%給培訓運動選手基層學校、單位，一卡通表示，根據銷售量共捐出376萬元。

一卡通表示，去年底已經陸續洽詢高雄市、屏東縣、嘉義市、嘉義縣、彰化縣、澎湖縣等縣市政府的體育主管機關，目前首波捐款涵蓋45個學校外、高雄在地專職培訓乒乓球選手的智淵兵乓運動館，相關捐款作業已陸續執行中，完成捐款名單也會公告在一卡通公司官網。

高雄市林園高中收到贊助款項後，昨天由校長黃碧惠帶領自由車隊高中選手，至高雄市政府運動發展局感謝運發局和一卡通公司。運發局長侯尊堯鼓勵，小選手發揮「勇於挑戰、永不放棄」的精神，努力爭取更好成績，挑戰更高階賽事，為國爭光。

一卡通董事長李懷仁也期許林園高中的選手持續加油，希望不久的將來，就有現場的選手能夠參加奧運，李懷仁更鼓勵說，到時候一定要授權給一卡通發行選手紀念卡。