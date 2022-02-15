獨／台鐵出包突關車門險夾到人 反映只獲「快交接班」

台鐵又出包！有10名彰化車友，本月13日下午連人帶自行車，從新北福隆火車站搭自強號要回彰化，才上車第3人，車門卻突然關上夾住自行車，幸好未夾到人，但列車隨即開動離去，其他7人趕緊退後才未遭危害，未能上車後向列車長反映，卻回應「快要交接班」，站方說很忙、客服口氣又差，後來台鐵讓他們改搭區間車，一番折騰多花兩個多小時。

鐵路局宜蘭運務段段長許民杰回應說，依規定列車要啟動前，一定會安排副站長在場，待全部乘客都上車後，才會列車啟動，對於投訴稱當時月台沒有站方人員的情形，會再調閱監視器及訪談乘客、站方人員查證，至於站方、行車及客服人員的處置不當或態度不佳問題，也會了解處理；對於這未能上車的7名乘客，台鐵會給予退票，台鐵也會深入檢討。

石姓車友向台鐵投訴指出，他與3個家人、6位朋友，本月13日搭乘177次自強號下午4時34分，從福隆開往台中、彰化的列車，他們每人各帶有自行車，且都購有自行車票，在列車進站前，都已在月台等候，列車進站時，他們由12車上車，但動線被一個禁止通行指示擋住，上車不便。

石姓車友表示，他與大女兒及另一位朋友先上車後，在小女兒要上車時，車門突然關上，幸好小女兒及時退回，否則一定造成傷亡。列車卻未停下，當時月台也沒有引導人員，隨即疾駛而去，留下其他7人未上車，他立即按了緊急通話對講機未通，7人仍被迫留在福隆車站。

已先上車的石姓車友說，他隨即到第七車廂跟列車長反映此事，但列車長卻要他向客服或福隆車站反映，還說：「我快要交接班，下一位上車的列車長會協助處理。」但他一直沒等到有任何人前來關心。他急著打列車上顯示的服務電話，接電話人員卻態度惡劣，不僅沒有幫忙，還語帶威脅，要他注意說話語氣；福隆站人員說很忙，沒人告訴有自行車要上車。

他只好再打另一客服電話，客服人員要他留下電話，表示處理後會再回電，但他始終未接到來電，最後他只好與大女兒先在台中下車，另外一位朋友在彰化下車。沒上火車的另外7個人，經過一番波折，終於比預定時間晚了兩個多鐘頭回到台中與彰化。

事後，其中一名車友收到宜蘭運務段段長許民杰的簡訊，他表示抱歉，說要討論退費問題，石姓車友說，他的太太到台中站後，提示簡訊內容，要申請退票，卻受到副站長態度惡劣拒絕，相對彰化站的態度好一些，會說抱歉。

另名未能上車的黃姓車友也說，他們是提前半小時就到火車站停候， 要上車當時，月台都未見站方人員指揮，造成還有乘客來不及上車就開走了，真的很離譜，直到改搭區間車到松山站後，站長態度很好，立即再安排區間車，免費讓他們分別搭回彰化與台中，原本預定晚間8點多到站，卻遲延到深夜11點多。

石姓車友說，這整件事凸顯了台鐵對安全漠視，如果他的小女兒未注意到車門關閉，很可能造成傷亡，而且車站無人注意乘客上下車的情況，如有緊急事故或危險發生，沒有人能夠及時處理，車站及客服人員推拖且態度惡劣，如此種種劣行，請交通部長整頓。