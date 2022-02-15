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全台11家酒店攜手高鐵！每晚1,900起、全台最低7折票價

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
礁溪晶泉丰旅雙人入住雅致客房，每晚最低4,930元起。圖／晶華酒店集團提供
礁溪晶泉丰旅雙人入住雅致客房，每晚最低4,930元起。圖／晶華酒店集團提供

天氣逐漸回溫，正是春暖花開的旅遊好時節。晶華國際酒店集團旗下晶華、晶英、捷絲旅等全台11家酒店與台灣高鐵攜手合作，即日起透過各酒店官網訂房，加購3、4月高鐵車票，皆享全台最低7折優惠。此外，還有機會抽中價值近萬元的「環遊晶華住宿券」。

想要暢遊台灣西半部各大城市或旅遊景點，台灣高鐵是輕鬆、省時又便利的選擇。晶華國際酒店集團旗下3品牌、共計11家酒店分布於高鐵沿線的台北、台南、高雄，或可搭乘高鐵再轉乘至東部的礁溪、花蓮等地，都可使用此專案並加購高鐵7折車票。

配合高鐵購票優惠，各酒店也祭出多款住房與餐飲折扣方案。台北晶華酒店雙人成行每晚3,900元起，即可入住12坪精緻客房，徜徉「城市星空電影院」和多項五星級設施，翌日享用CNN唯一推薦台北必吃的栢麗廳自助式早餐，周日至四入住再享房型免費升等。台南晶英酒店的「FUN」鬆「晶」Happy官網專屬優惠專案，兩人入住小西門套房含早餐每晚6,999元，加贈專業沙龍洗頭劵，再享養生按摩療程或晶英貴賓廊Happy Hour。

太魯閣晶英酒店雙人入住山嵐客房每晚9,900元起，可體驗饒富趣味的手作課程。礁溪晶泉丰旅每晚最低4,930元起，於房內享用特製迎賓點心和日式湯屋房般的半露天溫泉泡湯池，翌日再享輕日式自助式早餐。高雄晶英國際行館則推出官網最低價，兩人成行入住18坪御典侶驛 / 御典雙驛客房，每晚6,400元起，可免費享用客房迷你吧。

除了變身防疫酒店的台北林森館和台北三重館外，全台捷絲旅也參與此次活動，房價優惠包括每晚1,900元起即可入住台北西門館的精緻客房；宜蘭礁溪館每晚3,154元起；台南十鼓館每房每晚2,151元起；高雄中正館毎晚1,600元起；花蓮中正館2,500元起；高雄站前館行政商務客房毎晚2,700元起，平日可免費升等四人房。

晶英國際行館推出官網最低價，兩人成行入住18坪御典侶驛御典雙驛客房，每晚6,400元起，可免費享用客房迷你吧和獲贈獺祭二割三分清酒180ml。圖／晶華酒店集團提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
晶英國際行館推出官網最低價，兩人成行入住18坪御典侶驛御典雙驛客房，每晚6,400元起，可免費享用客房迷你吧和獲贈獺祭二割三分清酒180ml。圖／晶華酒店集團提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
捷絲旅台南十鼓館雙人成行每晚2,151元起，可享Just Café迎賓點心和十鼓仁糖文創園區門票買一送一優惠。圖／晶華酒店集團提供
捷絲旅台南十鼓館雙人成行每晚2,151元起，可享Just Café迎賓點心和十鼓仁糖文創園區門票買一送一優惠。圖／晶華酒店集團提供

晶英酒店 高鐵 早餐

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