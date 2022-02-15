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奈良美智到台南三週胖五公斤 美食名單曝光這幾家討論最熱烈

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為竹海產的「古早味炒鱔魚意麵」。報系資料照
圖為竹海產的「古早味炒鱔魚意麵」。報系資料照

奈良美智台灣巡迴展歷經台北、高雄後，於台南最終站落幕，在台南將近3個月的展期共吸引80萬人次參觀。根據台南美術館透露，奈良美智為了佈展，在台南停留的3週內，因為受到台南人的「禮儀招待」，整個人胖了5公斤，南美館還曝光奈良美智的美食清單。

南美館在奈良美智巡迴展最終展閉幕後，在官方臉書公開奈良美智的台南美食清單，表示「用美食招待，就是臺南人的禮儀！」並稱「有種餓叫臺南人覺得你餓」。

公布的清單中包括：築馨居辦桌菜、阿堂鹹粥、台中鵝肉、阿明豬心冬粉、友愛街牛肉湯、阿霞飯店、克林水晶餃及肉包芋粿、竹海產、再發號肉粽肉羮湯、阿龍意麵、黑橋牌香腸、景大、蔬食早餐、烤鴨三吃、華都小籠包、BAR HOME、友誠蝦仁肉圓、劉家蝦捲、甫吉麵包、進福鱔魚意麵、白糖粿、葱肉餅、菱角、甘本堂、花生仁湯、深藍千層蛋糕、豆花、Dor.留，共達28種台南特色小吃。

根據《自由時報》報導，奈良美智停留台南三週期間，有兩週待在防疫旅館居家隔離，親自布展則花費一週時間，南美館與飯店共同為奈良美智安排許多台南美食，讓奈良美智待了三週就胖了五公斤。奈良美智曾說：「對我來說，在台南展出唯一的缺點就是點心太多了，這裡提供的點心也超越以前所有我去過的美術館，令人不免擔心吃得太胖之後會被吃掉吧？」

網友紛紛在南美館公布的奈良美食清單下方留言：「這是要跟著美智先生地圖吃的節奏嘛！」，眼尖的網友發現清單中有「竹海產」、「友愛街牛肉湯」，只能說「很懂吃」；但也有網友認為，「美智老師很多重點沒吃到」，也有人提出質疑，大問「阿龍意麵有賣土魠魚羹？」

奈良美智 台南

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