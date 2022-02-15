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台南善化商圈舉「振興消費購物節」、登錄消費憑證抽獎
台南善化商圈舉辦「振興消費購物節、登錄憑證抽好禮」活動，整合在地89間特色店家，消費者5月1日前持五倍券或現金到指定合作店家消費，索取消費憑證，即可上傳至活動表單，參與抽獎活動。
善化商圈文化觀光產業發展協會表示，春節前舉辦第一次線上直播抽獎，獎項包含蘋果NEW iPad一台及商圈特色店家500元現金抵用券等獎品；第二波抽獎獎品更加豐富，5月2日線上直播抽出得獎者。
協會表示，善化區受惠南科進駐，人口大幅增加，善化商圈近年發展自我特色，申請中央與地方政府商圈輔導計畫，創造更優質的消費體驗環境，造福善化當地居民與遊客。這次活動得到經濟部中小企業「商圈輔導計畫」補助舉辦。活動資訊可追蹤「善化商圈文化觀光產業發展協會」臉書粉絲團。
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