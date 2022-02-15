中市抽驗元宵節應景食材 全數合格

今天是元宵節，不少民眾吃元宵、湯圓應景。台中市食品藥物安全處為民眾食品安全把關，針對民眾常採買的生鮮超市、傳統市場、餐飲場所、大賣場等處，抽驗湯圓、芋圓、地瓜圓及配料等食材60件，檢驗結果均合格。

食安處長傅瓊慧建議，購買元宵食品，謹記選購5撇步，「選擇包裝完整、標示清楚的產品」、「注意有效日期或保存條件」、「切勿購買來路不明、顏色太鮮豔或慘白，及口感過於有嚼勁產品」、「留意販售環境衛生」、「湯圓食用前應完全煮熟並儘早食用完畢」，以確保食用安全。

食安處表示，這次專案針對台中市販售湯圓的餐飲業者、生鮮超市與賣場34家次，抽驗紅白小湯圓、包餡湯圓、芋圓與地瓜圓等32件與配料熟豆類12件、生豆類16件，檢驗項目包括防腐劑、甜味劑與農藥殘留等，結果全數合格。

食安處說明，業者為了延長食品的保存期限及抑制微生物生長，在食品製作過程添加防腐劑，增加民眾購買意願，因此專案加強抽驗湯圓內防腐劑含量，若違反食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定，可依食品安全衛生管理法最高處3萬元，另也針對配料豆類檢驗甜味劑與農藥殘留，為市民食安把關。