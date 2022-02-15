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紅殼蛋、白殼蛋哪一種較營養？ 原來外界都誤會了
近期北部地區缺蛋，蛋價高漲，紅殼蛋甚至每台斤批發價達80、90元，但紅殼蛋真的比白殼蛋營養嗎？農委會表示，雞蛋的營養與否與蛋殼顏色無關，主要是雞隻的品種與遺傳。
根據農委會官網顯示，老一輩的人說，紅殼蛋比白殼蛋補，事實上，蛋殼顏色和蛋的營養並無直接關連，主要與雞隻的品種及遺傳有關，雞蛋的營養取決於雞隻的飼料供應與健康狀態，而不是只看蛋殼顏色或大粒與否。
農委會表示，生白蛋的雞種大多為來亨雞，因為生蛋速率高，成為市場上蛋雞的主流。而生紅殼蛋的雞種數量較少，所產的雞蛋售價相對偏高。
農委會說，基本上只要是雞隻本身的健康狀態良好、吃的飼料也夠營養，總體來說，不論白殼或是紅殼的雞蛋，雞蛋本身的營養價值並不會差異太大。
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