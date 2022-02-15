節後穩豬價 即日起農委會請台糖豬暫停到肉品市場拍賣

年後消費相對疲軟，各地多個合作社的毛豬批發價格一度跌到70元以下，避免豬價下滑，農委會即日起，請台糖毛豬不送到肉品市場拍賣，以減少毛豬拍賣數量。

根據中央畜產會資料，毛豬每公斤平均批發價格74.22元，若不含冷凍廠的進口豬肉，國產每公斤平均批發價75.4元；今天元宵節，傳統習俗要拜拜，加上今日周二是休市後的開市，傳統市場交易熱絡。

這幾天，產業團體奔相走告，農委會為減少肉品市場毛豬拍賣頭數，2月14日起，台糖毛豬不再運到肉品市場拍賣，同時也請國內豬農依照秩序出豬(讓毛豬上市)，避免豬源過多，造成豬價下滑。

農委會畜牧處副處長江文全表示，年節過後，豬肉的需求量比較淡，一般來說，毛豬過年前後相比，節後比節前低，前後有落差，2月初過年，整個2月真正的交易日只有半個月(14天)，上半個月過年期間沒有上市的毛豬，要盡量在下半個月出完，近期毛豬拍賣，豬的體重也較高，因此才會先請台糖飼養的豬隻，先不要到批發市場拍賣，措施維持到月底。

他表示，台糖正常時期每月供應約1.2到1.5萬頭，平均每天相差800至1000頭；也請豬農盡快依照秩序出豬；年後豬價相對平實，但零售價格有其僵固性，因此零售端還沒有這麼快反應相對平穩的豬價。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，現在的豬價呈現「要死不活」的狀態，跟蛋雞的狀態一樣，進口飼料貴，毛豬飼養成本已經飆破85元，對照75元的批發豬價，以及末端零售、消費者採購的高豬價，現在是生產端、消費端兩頭苦；限制台糖不出豬，其量不多，效果有限。