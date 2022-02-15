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三立董事長林崑海頭頸癌病逝 醫：不手術難撐過2年

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
三立電視台董事長林崑海今凌晨2時於高雄榮總辭世，享壽68歲，疑因頭頸癌過世。本報資料照片
三立電視台董事長林崑海今凌晨2時於高雄榮總辭世，享壽68歲，疑因頭頸癌過世。本報資料照片

「海董」三立電視台董事長林崑海今凌晨2時於高雄榮總辭世，享壽68歲，傳他因頭頸癌末病逝。醫師表示，頭頸癌好發中壯年男性，多因抽菸、嚼檳榔等危險因子所致，若出現不明潰瘍、腫塊或吞嚥困難，應盡快就醫接受手術治療，若僅靠藥物治療「可能撐不過2年」。

頭頸癌是許多癌症的總稱，原發部位不同，包含口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等。台北榮民總醫院口腔外科主治醫師楊政杰表示，不同於一般癌症常出現在壯年或老年後，頭頸癌、口腔癌發生時間更早，除了生活習慣、環境因素，近年口腔癌年齡更下降到青壯年。

好發於中壯年的「頭頸癌」，台灣男性死亡年齡平均中位數是59歲，因為發病年齡較年輕，平均餘命比起一般男性國人減少近18.3歲，因此被稱為「最短命的癌症」。國外研究指出，許多病患因疫情而延遲治療，恐增加3至9%的死亡風險，台灣頭頸部腫瘤醫學會過去也呼籲，癌症進展不等人，勿停止就醫。

男性常暴露於菸、酒、檳榔等高致癌因子，故罹患頭頸癌機率相較女性高。楊政杰表示，頭頸癌致癌因子與抽菸、吃檳榔習慣有關，若暴露時間越早，罹患頭頸癌時間也越早，過去統計罹患頭頸癌多為勞工階層，有香菸、檳榔等病史，可能董事長早年為了事業打拼，才有這些習慣。

媒體報導林崑海罹患晚期頭頸癌約2年，但不肯開刀，僅接受藥物治療。楊政杰說，像是血液、淋巴癌等會全身循環，很難用局部手術切除，不過像頭頸癌這類的固體癌症，原發部位是固定，都會建議盡量手術切除，畢竟癌症是惡性細胞發展成腫瘤，最好還是手術切除。

楊政杰指出，有些患者可能不想接受手術，或身體有重大疾病，包括嚴重心臟病、高血壓或曾經腦中風等，慢性疾病讓患者無法接受麻醉進行手術，則可以選擇放射線治療固體癌症，也能有很好的效果，像是鼻咽癌直接以放射治療效果極佳。

楊政杰說，若不手術、不放療，僅採用藥物治療，對於治療固體癌「效果不是很好」，因為藥物只能抑制癌症生長，沒有辦法根治，只有手術切除才有機會治癒，以過去臨床上碰到病人，「若只用藥物治療，撐幾個月、一兩年就很極限了」。

只要口腔周圍有異狀，建議應及早就醫治療。楊政杰提醒，若口腔周圍出現潰瘍、破皮、嘴巴張不開、吞嚥或發音困難、或頸部出現不明腫塊，超過2周並未好轉，就有可能是頭頸癌、口腔癌徵兆，應盡快到醫院尋求專業醫師協助，千萬不要誤以為嘴破是火氣大延誤治療，建議由醫師判斷，看身體出現不明潰瘍，是否因壓力性、熬夜或因癌症所致。

癌症 手術 林崑海

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