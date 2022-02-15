別錯過「墾丁第一高山」 大母山坐擁無敵山海美景

依山傍海的屏東墾丁國家公園，在各遊憩沙灘、潛點等豐富的水上遊憩活動外，墾管處也在陸域規畫「墾丁第一高山」大母山的輕登山行程，滿足愛親近山林的遊客；墾管處解說教育課長馬協群說，它位於中央山脈的最南稜，雖然海拔只有325公尺，沒有傲人山勢，但有360度，三面環海五星級的景觀，可眺望整個恆春半島，路線平緩，老少咸宜，涼爽的秋冬尤其適合。

馬協群說，中央山脈延伸至最南端的恆春半島南端隆起2座高大山峰，一圓一尖形成強烈對比，尖狀的是位於恆春畜產試驗所後方的墾丁大尖山，因地形陡峭具危險性禁止民眾登山，另個圓狀的是山型壯闊而得名的大山母山，雖海拔只有325公尺，卻是墾丁第一高峰，也是清末守護著恆春城、風水上的四大守護靈之一的「左青龍」，近年規畫短行程的大母山登山路線，提供水上活動之外親近山林的選擇，

他說，大母山頂有一等三角點及一等衛星控制點，雖沒有大尖石山的傲人山勢，卻有三面環海的開闊景觀，可眺望整個恆春半島，往北可見里龍山三台山、門馬羅山，往南則可見大尖石山、從墾丁大街、青蛙石、大圓山、到鵝鑾鼻燈塔等景色一覽無遺，大片綠牧草風光的墾丁牧場就在腳下，恆春縱谷的龍鑾潭、台電核3廠、後壁湖漁港和貓鼻頭都映入眼簾。

他說，大山母山一等三角點是台灣緯度最南的一等三角點，兼具一等天文點、衛星點、重力點，基點採用大型水泥做護罩，供人摸點與拍照；登山口有多處，建議從省道台26線南灣段29.45公處處左側水泥路進入，約1小時登頂，山徑前小段無樹蔭遮陽，但展望山海壯麗景觀卻令人震撼，入樹林後路徑清涼，南台灣夏季酷熱，秋季登山較舒爽；墾管處2月24日安排從恆春赤牛嶺至大母山半日行程，可上官網報名。