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外送吃什麼？營養師提供中、西餐及速食挑選撇步

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
營養師覺嘉欣建議，外食族的中式便當盡量選擇蒸、煮、烤、涼拌的食物，並搭配足夠蔬菜量。圖／部北提供
營養師覺嘉欣建議，外食族的中式便當盡量選擇蒸、煮、烤、涼拌的食物，並搭配足夠蔬菜量。圖／部北提供

受疫情影響，外送平台興起，但也讓外食族有飲食不均衡、高鹽、高油、低纖維等問題。衛福部台北醫院營養師覺嘉欣指出，平時養成良好的飲食習慣，且點餐時把握均衡飲食的原則，就能輕鬆吃的健康又營養，在防疫期間提升免疫力。

覺嘉欣表示，中餐愛好者要注意，中餐組成以澱粉為主，如炒飯、炒麵、燴飯、湯麵類，建議可加點滷蛋、豆腐、豆干等蛋白質食物及一份燙青菜。快炒類烹調口味較重鹹，且烹調用油多，需注意高油、高鹽等問題。如果選便當類，盡量選擇以蒸、煮、烤、涼拌的烹調方式的食物，避免煎、炸物、香腸、貢丸等加工食品，並應搭配足夠蔬菜量。

西餐建議主餐選擇海鮮類、雞肉等飽和脂肪含量低的白肉，若食用牛肉、豬肉等紅肉，建議每週紅肉要控制在500公克以內。如點義大利麵、燉飯類，可選清炒、紅醬或以橄欖油為基底的青醬，而白醬多以鮮奶油為主成分，飽和脂肪含量高，要減少攝取頻率。

濃湯大多數有添加麵粉及奶油，建議以清湯取代濃湯。前菜的生菜沙拉可不沾醬直接食用，或可選擇和風醬、水果優格醬或油醋醬，熱量都比千島醬及凱薩醬還低，飯後甜點多為精緻糕小蛋糕、餅乾、冰淇淋，盡量少吃，才不會額外攝取過多的精緻糖及飽和脂肪。

速食愛好者，建議選擇烤雞、燒肉漢堡類，優於炸雞堡、炸雞塊等油炸物。附餐薯條若換生菜沙拉，可減少至少150大卡的熱量並增加蔬菜攝取量，達到均衡飲食。飲料建議選擇無糖綠茶、零卡汽水或鮮奶，少喝含糖飲料。

覺嘉欣表示，均衡飲食5原則包含：一、每天至少1餐選擇未精緻澱粉類當主食。二、每天至少吃2份水果與3份蔬菜，選用新鮮當季食材。家中可常備較耐放的水果，減少出門採買的頻率，如蘋果、芭樂、柳橙。三、均衡攝取6大類食物。四、選擇7少食物，少油、少鹽、少糖、少油炸物、少沾醬佐料、少吃精緻甜點與甜飲料，少吃加工食品。五、攝取足夠水分，簡易計算方式可用每公斤體重乘上30毫升，作為一日所需水量的評估。

營養師覺嘉欣表示，外食族因飲食習慣導致便秘、肥胖、三高等慢性病，注意飲食就能大幅改善。圖／部北提供
營養師覺嘉欣表示，外食族因飲食習慣導致便秘、肥胖、三高等慢性病，注意飲食就能大幅改善。圖／部北提供

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