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今天元宵節有12大禁忌 民俗專家提醒不踩雷壞好運

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是元宵節，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒，今天有12項民俗禁忌需注意。圖／報系資料照
今天是元宵節，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒，今天有12項民俗禁忌需注意。圖／報系資料照

今天是農曆一月十五，也是習俗所稱「上元節」，為三官大帝之天官大帝的誕辰，民俗專家楊登嵙說，三官為上元賜福天官紫微大帝，中元赦罪地官清虛大帝，下元解厄水官洞陰大帝的合稱，全名為「三元三品三官大帝」，也稱「三界公」，在道教中僅次於玉皇大帝的神明。

他說，今天如同小過年，有12項民俗禁忌，提醒民眾在過元宵節要特別注意，以免壞了一年的好運。詳述如下：

1、天官大帝的誕辰日，應以喜慶為主，夫妻之間絕不能鬧矛盾，也盡量避免孩子哭鬧打小孩，以免給家庭帶來霉氣。

2、應避免剪髮，髮的諧音又同「發」，這天不宜剪頭髮，免得把好運氣除掉了。因為「發」如同發財的發，此日剪髮，易將財富洗之一空，一年存不下積蓄。

3、避免看醫生，除非病情突然加重或先前已經住院，否則有該年病痛連連之兆。

4、元宵節是一個普天同慶的節日，避免工具或設備損壞，意味著當年財富的流失和霉運降臨發生，宜提早預先檢查，以防範損壞的事情發生。

5、身體疲弱或運氣差的人應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。

6、若丟失財物，那麼則意味著自己沒有能力照顧好錢財，一整年容易錯失好機會。因而，應特別注意防範財物遺失。

7、最好不要借錢給人，否則，今年他人容易將你的好運氣借走。

8、米缸不可見底，有斷炊之凶兆，影響財運。

9、注意衣服不要弄破，否則，容易一年破財倒霉之兆。

10、切忌不要殺生、見血，否則，今年易引發破財及血光之災，職業為此則不忌。

11、不可說髒話、爆粗口。否則，今年易禍從口出，不經意說錯話而帶來口角是非。

12、不可穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。

元宵節 剪髮

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