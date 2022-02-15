京劇少見喜劇呈現 國光劇團屏東藝術館首演春草闖堂

台灣京崑新美學品牌國光劇團首次進軍屏東，2月19日下午2時半於屏東藝術館演出《春草闖堂》，由實力派青年演員林庭瑜、陳元鴻擔綱；縣文化處長吳明榮說，高潮迭起、爆笑絕倫的劇情，被「國家文藝獎」得主王安祈教授譽為「此生必看」的喜劇，喜愛傳統戲曲者不可錯過。

吳明榮說，《春草闖堂》來自傳統的莆仙戲，為近50年來京劇少見的傑出喜劇作品。劇情演述一個聰明機伶的小丫鬟春草舌辯油條知府、騙倒相國老爺，瞞天過海弄假成真，促成小姐的美好姻緣的趣事。表演上身段豐富多變，其中「行路」一折更是精彩絕倫，無真轎上場，由胡知府、春草與4位轎夫相互搭配，呈現坐轎時路經上下坡的顛簸難行，考驗演員功力。

國光劇團藝術總監王安祈說，《春草闖堂》是京劇中少見的「丑角、花旦變主角」戲碼，整齣情節曲折緊張、層層堆疊，加上男女主角間機趣橫生的互動，如果一生只有一次機會看喜劇，一定要選擇《春草闖堂》。 演出前半小時安排導聆活動，購票請上OPENTIX兩廳院文化生活，屏東縣民享8折優惠，持屏東藝遊卡會員可享75折優惠。