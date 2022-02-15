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皮膚紅斑、手指腫痛罹乾癬性關節炎 醫：慢性免疫疾病

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基（右）表示，冬天是乾癬好發季節。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基（右）表示，冬天是乾癬好發季節。圖／亞洲大學附屬醫院提供

亞洲大學附屬醫院近來收治多位年紀不到30歲的年輕患者，都是皮膚有紅斑、脫屑等症狀，且經常復發難以根治。醫師也發現，他們也有單根手指或腳指紅腫，不僅走路困難，甚至「滑手機都會痛」，確診為「乾癬性關節炎」，經用藥後總算逐漸克服惱人問題。

亞大醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基表示，冬天是乾癬好發季節，民間認為乾癬是一種傳染病，但其實是慢性免疫疾病，因自體免疫系統失調導致「發炎」症狀，往往會先表現在皮膚上，外觀有如鮮紅色板塊，並帶有許多白色麟狀皮屑，因無法根治而會反覆發作，目前並無特效藥。

乾癬若未及時接受治療，不僅皮膚紅斑問題會持續擴大，甚至可能會合併關節炎造成關節腫脹、疼痛、變形。據統計，約有3成的患者會合併有乾癬性關節炎的狀況，特別是在頭皮、指甲與皮膚皺褶處有皮膚乾癬的患者罹病風險更高。

他舉例，近一個月便有2男、2女共4位乾癬患者前來就醫，年紀均在30歲上下，最年輕的是24歲女子，經詢問，眾人均表示因身體開始出現紅斑及皮屑，常被同儕詢問，造成內心自卑。細問之下，患者們都表示單根腳指、腳踝或手指陸續出現腫痛等症狀，導致生活作息大受影響。

蔡肇基說，由於患者的症狀符合典型乾癬性關節炎，建議使用外用藥膏和口服藥物先觀察效果，若症狀持續未恢復，健保署也已經核准申請使用生物製劑或口服標靶藥物，雖會有些微不適感，但多數患者可達到病灶接近消失的程度，是就醫的選項之一。

他提醒，由於乾癬是免疫系統出了問題，因此除了皮膚疾病外，也會對體內器官造成影響，包括心血管疾病、關節炎、糖尿病、眼睛葡萄膜炎等，若出現相關症狀，最好盡快就醫與醫師討論治療方式，切勿聽信偏方，延誤治療，並避免抽菸、飲酒或濫用藥物，保持正常飲食，以免症狀更加嚴重。

冬天是乾癬好發季節，患者皮膚有紅斑、脫屑等症狀。圖／亞洲大學附屬醫院提供
冬天是乾癬好發季節，患者皮膚有紅斑、脫屑等症狀。圖／亞洲大學附屬醫院提供
冬天是乾癬好發季節，患者易單根手指或腳指紅腫。圖／亞洲大學附屬醫院提供
冬天是乾癬好發季節，患者易單根手指或腳指紅腫。圖／亞洲大學附屬醫院提供

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