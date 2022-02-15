摸孕肚有好運？她到美髮院洗頭遭老闆摸肚 他辯：孕婦會帶財

上個月1位準媽媽到家附近的美髮店洗頭，結果老闆得知她懷孕後，竟偷偷伸出鹹豬手，想摸原PO的孕肚，嚇得她立刻質問對方「你在幹嘛？」，沒想到對方卻回說，「人家不是說孕婦會帶財嗎，所以我摸一下看會不會帶財阿」，令原PO超傻眼。

該名孕婦在臉書社團「爆怨公社」抱怨，很多人說懷孕寶寶會帶財，但她個人沒有特別迷信，只求肚裡的寶寶健康就好。然而她上個月到家附近的美髮店洗頭，老闆得知她懷孕後，就從原PO的肩膀一路摸下來，遭到原PO制止後，對方竟還毫不諱言直說，「人家不是說孕婦會帶財嗎？，所以我摸一下看會不會帶財阿」。

原PO還透露，平常在外面別人若知道妳懷孕就會一直問妳「聽說懷孕會帶財，可以摸一下嗎，我要摸一下看會不會簽牌中獎」，而對於這項迷信原PO則感到相當無奈，「若你只是單純好奇，懷孕肚子圓圓是什麼感覺，那你可以來摸摸看無所謂，但是如果是要來摸看看，刮刮樂中獎還是發票中獎，你還是不要來亂碰好了」。

文章一出，老闆的行為立刻引發網友們撻伐，不少人痛批「根本是性騷擾」，「無法接受，陌生人直接摸」、「老闆沒有先問就摸太誇張了，根本性騷擾，而且正常孕婦本來就不能亂摸肩膀」、「想要發財想瘋了」、「摸前不會問問當事人嗎」、「老闆真噁心」、「我本身對於跟人觸碰就是很反感的人，懷孕的時候也常常被人突然伸手摸肚子，尤其是不熟跟陌生人，真的感覺很差」、「我只覺得她沒禮貌，很不尊重人，不會再光顧」。