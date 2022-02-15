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士林夜市沙丁魚式人潮復活？網友看衰：只是一時 燈會後又沒人

聯合新聞網 / 綜合報導
網友熱議，台北士林夜市的人潮回來了，但也有不少網友看衰，認為還要觀察燈會結束後的「關鍵期」，才能說有沒有復活。圖為台北燈節登場的首個周末人潮。報系資料照
網友熱議，台北士林夜市的人潮回來了，但也有不少網友看衰，認為還要觀察燈會結束後的「關鍵期」，才能說有沒有復活。圖為台北燈節登場的首個周末人潮。報系資料照

士林夜市曾是台北熱鬧地景，近十年來卻漸形沒落，前景堪虞。但從本(2)月11日開跑的台北燈節，似乎讓人潮一夕之間回來了，昔日冷清的街景，因燈會變得人山人海，讓人驚嘆：「可能已經要十年沒看過這個榮景了！」

台北市長柯文哲13日在臉書PO文表示：「逛完滿血復活、人潮爆棚的士林&劍潭燈區」，副市長蔡炳坤也在臉書說：「士林回來了，我也哭了！」他指從走進夜市燈區主舞台，短短百餘公尺，就花了逾半小時，搭乘接駁車前往河濱燈區原本僅是短短五分鐘車程，更是開了近半小時之久，可見人潮之洶湧。

但有不少網友在PTT看衰，認為士林夜市究竟有沒有復活，且看燈會人潮退散後，一切才能見真章，「燈節過後還有人再來說復活好嗎」，有網友質疑，會不會只是一時的人潮，「改天又沒人了」。

圖為今年台北燈會的飛碟主燈秀。擷自柯文哲臉書
圖為今年台北燈會的飛碟主燈秀。擷自柯文哲臉書

就網友實際走訪經驗表示，許多人認為「其實沒有規劃很好，辦得很鳥」，「騙大家到芝山站，結果只擺個幾個小燈噴一噴」，「實際看過展品就會覺得很虛」，但有網友認為這次的士林燈會已經不錯了，「你去過萬華的就知道士林這次還算可以了，之前萬華根本爛到堪稱國恥，士林至少有個熱氣球撐場面」，「看完燈光秀真的很棒，值得去看」、「飛碟很可愛」、「看完飛碟主燈秀還大叫YA」。

單純就士林夜市的感受度，有人覺得「東西還是沒變好吃阿」，價格也覺得很貴不親民，「短期政府可以幫一下，長期還是要靠攤商」，也有網友覺得能將燈會時間延長的話，助益更大，也有網友在臉書上PO文懷念起昔日的士林夜市，帶大家來回憶過往有哪些到今日都還念念不忘的攤商。

有人認為，人潮與疫情有關，這樣大肆辦燈會，「如果有確診者在裡面，就好玩了」，「群聚染疫又可以怪阿北了」，到時候又要「全台灣陪台北坐牢」。

燈會 夜市

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