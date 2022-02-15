周六起下波冷空氣襲「更強更濕冷」 最低急凍探10度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨輻射冷卻加成，截至4時53分本島平地最低氣溫，出現在竹苗至中部一帶，依序縣市為：新竹峨眉鄉9.0度，苗栗頭屋鄉9.1度，雲林崙背鄉9.9度。周六又有一波濕冷空氣南下，一路影響下周一。最低下探10度。

吳德榮說，今天其他各地區的平地最低氣溫：北部新北雙溪區12.8度，南部台南後壁區11.8度，東部宜蘭東澳鄉13.4度。台北文山區13.5度。

吳德榮說，今晨鋒面雲系已在台灣東南方海面，花東海面有零星降水回波，各地無降雨。

吳德榮說，今白天起氣溫小幅回升，北台偏冷，中南部白天舒適早晚冷；西半部多雲時晴，北海岸、東半部及山區偶有局部短暫雨的機率。今各地氣溫：北部13至19度，中部10至24度，南部12至26度，東部13至25度。

吳德榮說，明天、周四氣溫逐日略升，北台仍偏冷、中南部白天舒適早晚冷；大台北及東半部偶有局部短暫雨；西半部多雲時晴。

吳德榮說，周四晚至周五下波鋒面的鋒前雲系移入，北台降雨機率提高，其他地區亦有局部短暫雨的機率，水氣增多，易起霧。

吳德榮說，周五晚鋒面抵達，雨勢加大。周六至下周一強冷空氣南下，天氣轉冷。強度較前波略強、且持續更久，下周日晚、下周一晨降至最低，本島平地最低氣溫仍將下探10度。

吳德榮說，下周一白天起至周二冷空氣逐漸減弱。這波強冷空氣伴隨的水氣很多，降雨範圍又廣，呈現「多雨濕冷」的型態，更令人不適。