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觀光局長張錫聰：3月可望開放商務客 迎國際旅遊曙光

聯合報 / 記者王昭月林巧璉／高雄即時報導
交通部觀光局長張錫聰今天南下參加台灣燈會彩排時受訪，期待國際旅遊市場曙光快到。記者王慧瑛／攝影
交通部觀光局長張錫聰今天南下參加台灣燈會彩排時受訪，期待國際旅遊市場曙光快到。記者王慧瑛／攝影

中央流行疫情指揮中心宣布縮短居家檢疫天數為10天，放寬商務客入境，交通部觀光局長張錫聰今午南下參加2022台灣燈會彩排前表示，3月可望開放商務客，希望國際旅遊市場曙光到來。

張錫聰表示，疫情衝擊觀光產業，對辦理跨境旅遊及國際旅客等業主影響至鉅，不過國內疫情控制良好，因此觀光局一直輔導業者擴大國旅大餅，但針對跨境旅遊也做許多整備，已成立開放國際旅客來台準備小組，研擬國旅客來台建議說帖，分階段提報指揮中心參考。

中央流行疫情指揮中心上周邀觀光業者討論，指3月後有機會開放商務客，張錫聰指出，各種條件逐漸成熟，建議能讓商務客先行，讓多數業者有生意做最重要。疫情控制後，國際解封也能同步鬆綁和開放，「商務旅客是很重要的生意，期待旅遊市場曙光盡快到來」。

張表示，商務客來台不只可能帶來訂單，也可能考察台灣旅遊市場或外貿市場，能夠先行，就一定會有消費，是潛在買家。他也說，國際旅遊部分會建議商務先行，旅遊在後，至於第三季和第四季國際跨境旅遊能否跟上，會再與中央流行疫情指揮中心討論。

疫情 張錫聰

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