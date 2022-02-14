劍蘭種球檢疫新規定進口困難 農委會允諾協助解決

農委會防檢局公告自荷蘭輸入唐菖蒲(劍蘭)種球檢疫新規定，由於應加註經田間檢疫未罹染鳳仙花壞疽斑點病毒(INSV)，或於輸出前經實驗室檢測未罹染前揭病毒，恐造成劍蘭種球無法進口，貿易進口商與花農生計受影響。立委楊瓊瓔今天邀農委會等單位開會協商，農委會人員允諾，盡速協助解決問題。

立委楊瓊瓔和台中市議員陳本添今天下午在后里區召開「唐菖蒲(劍蘭)種球之檢疫新規定討論會」，邀請農委會防檢局植物檢疫組長翁壹姿、科長王惠雯、台中市政府農業局作物科長林春良、后里區公所區長賴同一、后里區農會秘書白夏朗及20多位的進口商、花農參加。

楊瓊瓔說，台中后里區當地氣候環境及風土條件非常適合栽培花卉，尤其是各種切花類，唐菖蒲栽培面積雖逐年下滑，目前仍是國內唐菖蒲主要產地，但有關自荷蘭輸入唐菖蒲(劍蘭)種球之檢疫新規定，是依據110年11月8日公告修正自荷蘭輸入繁殖用唐菖蒲種球應加註經田間檢疫未罹染鳳仙花壞疽斑點病毒(INSV)或於輸出前經實驗室檢測未罹染，種球才能輸入台灣。

她說唐菖蒲(劍蘭)一般在2月時需給種球催芽，4到5月播種，目前花農遲遲無法得知唐菖蒲(劍蘭)種球進口時間，等於斷了貿易進口商與花農的生計，大家焦急萬分。

劍蘭種球貿易商美地企業負責人沈小姐說，政府單位於110年11月份發公文給荷蘭，要求要多驗鳳仙花壞疽斑點病毒(INSV)，荷蘭無法臨時應付，導致目前劍蘭一直無法裝船，花農急得如熱鍋上的螞蟻，沒有唐菖蒲種球，就斷了花農賺錢的路，花農很急。

種植唐菖蒲花農薛先生指出，以前都沒有要求驗此病毒，突如其來的新防檢規定，台灣進口商與花農無奈，希望政府暫緩實行半年或一年讓荷蘭那邊準備好，才不致斷了花農的生計。

農業局作物科長林春良表示，劍蘭、玫瑰、康乃馨和非洲菊被譽為「世界四大切花」，后里曾經盛產劍蘭時，創造農業經濟，正是知名農產的重要推手。

后里區長賴同一和后里區農會秘書白夏朗也強調，后里的花卉種植技術具有相當深厚實力及適當的氣候，目前也還有20多位花農種植30多公頃劍蘭，期待后里劍蘭可以再揚名切花市場，中央政府要盡速解決花農唐菖蒲種球進口問題。

農委會防檢局植物檢疫組長翁壹姿表示，INSV病毒對花卉、蘭花產業影響大，為保護農民生產權益，必須採行管理措施，本病毒為歐盟A2檢疫有害生物，並有檢測方法。感謝楊瓊瓔委員的聯繫，和防檢局一起討論如何解決問題，在楊委員的要求下，防檢局已連繫荷蘭食品暨消費品安全署，要求於周三召開視訊會議釐清問題點，盡速協助唐菖蒲球種進口問題。