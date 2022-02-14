被雷擊中奇蹟生還 她醒來身體出現「來自天上的圖騰」

人類被雷劈中奇蹟生還，會有什麼不同之處？亞東醫院家醫科醫師闕壯理分享真實案例，一名英國女子被雷擊中，傷勢輕微僅有右耳耳膜破洞，並在身上留下貌似紅色蕨類圖案，醫師說「被雷公選上而且大難不死的人，身上會有特別的圖騰喔！」。

闕壯理在「Dcard」有趣版以「來自天上的圖騰」為題發文，被雷擊的機率是60萬分之一，比中樂透頭獎還高，死亡率大約10%，其餘90%會有不同程度的傷勢。

英國曾有一名30歲女子艾蜜莉，於風雨交加的某一天邊講電話邊走路，突然一聲巨響「轟」，她失去意識。醒來後感到不對勁、右側身體灼熱，著急求救送醫。艾蜜莉感覺頭痛和耳鳴，右側身體不太對勁，但灼熱感已經退去。急診室醫師檢查生命跡象、心電圖、神經學檢查、眼睛都正常，只有右耳耳膜破洞。

不過，艾蜜莉身上出現奇怪的圖騰，看似紅色蕨類，從脖子延伸到腹部和四肢，醫師診斷這是典型的「利希滕貝格圖騰」。

闕壯理進一步解釋，「利希滕貝格圖騰」是電流經過皮下組織，對微血管造成離子化和熱傷害，微血管的發炎反應形成特別的圖騰，「通常在24小時內消失，少數會留下色素沈澱。戲劇化的樣貌，往往讓患者心理恐慌」，他推測艾蜜莉遭雷擊和右手拿手機有關，提醒大家「下雨天還是留意一下，不要在空曠的戶外講電話」。

網友紛紛回應「這女生真的很幸運」，還有人說像「皮蛋」、「我看了全身頭皮發麻好想吐」，更有人分享「我阿伯觸到電線桿的電，電流直接從他手臂爆開」倖存沒後遺症，「我爸被高壓電電過，現在身上也有類似這種疤痕 ，不過更深更粗一點」、「我叔公務農時就是被雷擊死亡的」，但也有人認為「這花紋好美」、「大自然的紋身」。