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雲林3禽場染疫撲殺4.3萬隻雞 防疫所發現染疫率有變化

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣東勢鄉3家肉雞場本月10日起接連3天傳出禽流感疫情，動植物防疫所確診雞隻感染新型H5N2亞型高病原性禽流感，共撲殺4萬3229隻黑羽土雞。圖／雲林縣動植物防疫所提供
雲林縣東勢鄉3家肉雞場本月10日起接連3天傳出禽流感疫情，動植物防疫所確診雞隻感染新型H5N2亞型高病原性禽流感，共撲殺4萬3229隻黑羽土雞。圖／雲林縣動植物防疫所提供

雲林縣東勢鄉3家肉雞場本月10日至12日接連3天傳出禽流感疫情，動植物防疫所獲報後，確診雞隻感染新型H5N2亞型高病原性禽流感，共撲殺焚化4萬3229隻黑羽土雞。防疫所今天表示，目前為止為零星個案，但因此次屬新型病毒，業者務必加強落實非必要車輛進出管制及周邊環境清消。

防疫所表示，此次檢出的H5N2亞型高病原性禽流感病毒，經由候鳥或野鳥攜帶傳播機率高，業者需提高場內各項生物安全措施，包括加強防鳥設施、場舍環境清消，且要適時調整場內通風保溫設備，由於雞隻未有對抗新型病毒的抗體，因此也須落實落實門禁管制，禁止飼料車、化製車等非必要車輛進場、消毒器械等。

防疫所指出，近年因新冠肺炎疫情，國人具防疫觀念，相對也重視禽畜防疫，且多有更明確的防範措施，使染疫率逐年下滑，從2019年55家、2020年33家、去年19家，今年到目前為止3家。

防疫所說，每周三是全國禽畜場消毒日，場主除需配合落實環境清潔消毒，其他時間也要加強落實防疫措施；另若發現飼養禽畜有不明原因大量死亡等案例，請立即通報鄉鎮市公所或防疫所及早處置，防範疫情擴散。

新型H5N2亞型高病原性禽流感是新型病毒，動植物防疫所疾呼禽畜業者須提高警覺防疫，包括加嚴管制非必要人車進入場內。圖／雲林縣動植物防疫所提供
新型H5N2亞型高病原性禽流感是新型病毒，動植物防疫所疾呼禽畜業者須提高警覺防疫，包括加嚴管制非必要人車進入場內。圖／雲林縣動植物防疫所提供

禽流感 疫情 H5N2 雲林

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