雲林3禽場染疫撲殺4.3萬隻雞 防疫所發現染疫率有變化

雲林縣東勢鄉3家肉雞場本月10日至12日接連3天傳出禽流感疫情，動植物防疫所獲報後，確診雞隻感染新型H5N2亞型高病原性禽流感，共撲殺焚化4萬3229隻黑羽土雞。防疫所今天表示，目前為止為零星個案，但因此次屬新型病毒，業者務必加強落實非必要車輛進出管制及周邊環境清消。

防疫所表示，此次檢出的H5N2亞型高病原性禽流感病毒，經由候鳥或野鳥攜帶傳播機率高，業者需提高場內各項生物安全措施，包括加強防鳥設施、場舍環境清消，且要適時調整場內通風保溫設備，由於雞隻未有對抗新型病毒的抗體，因此也須落實落實門禁管制，禁止飼料車、化製車等非必要車輛進場、消毒器械等。

防疫所指出，近年因新冠肺炎疫情，國人具防疫觀念，相對也重視禽畜防疫，且多有更明確的防範措施，使染疫率逐年下滑，從2019年55家、2020年33家、去年19家，今年到目前為止3家。