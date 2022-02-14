年輕時離婚很悲劇？心理醫師：自己人生的幸福，遠比他人的評價更重要

專家分析，年輕人離婚前「害怕別人會怎麼想」的心態，導致不少年輕男女不能面對離婚的問題。

婚姻這件事情，幾乎是每個人一生都必定經歷的學問，一對長相廝守、白頭偕老的情感固然美好，但這過程中勢必有許多的風風雨雨，也是要在不斷的溝通、妥協、禮讓下，才能化解各種理念不同的爭端。

畢竟從價值觀念、心態問題、生活習慣，到教養方式、家庭爭端、感情不睦──夫妻所要面臨的挑戰本身就比你我想像的巨大，特別是牽涉到金錢後的各種難題時，更能體悟無數難堪的辛酸苦楚。

年輕時婚姻失敗常導致自我否定的低潮

《washingtonpost》報導，27歲的露易絲（Louise）在結婚一年半後離婚。在成長過程中，她不斷追求成功，包含優異的成績、名校教育和出色的職業，但離婚這件事情讓她質疑自己的身份和自我價值。她說，「這是我人生的失敗，作為一個一直取得更高成就的人，我通常不會對失敗感到滿意。」

另一位女孩阿曼達葉特（Amanda Yetter）在20歲時結婚，但22歲那年便離婚收場，但過了幾十年後，她依然記得當時的打擊，「彷彿我額頭上有了標籤，從此定義了我，我覺得自己很失敗，就像是每一個人都用異樣眼光看我，不管他們是否真的認識我。」

著有《你要離婚了，現在怎麼辦？》（You're Getting Divorced...Now What?）一書的作者珊卓拉德納（Sandra Radna）經手過無數類似的案例，她不僅是情感心理專家，也是離婚和家庭法律師，她說，「與中年人離婚相比，年輕人離婚對他們的自尊心造成了更大的打擊。」

她分享，這種「害怕別人會怎麼想」的心態導致不少年輕男女不能面對離婚的問題，甚至在不甘願被貼上離婚標籤的恐懼中，持續在這段關係中隱忍、受委屈，但她強調，「沒有人的結婚是為了離婚。」意即感情在最轟轟烈烈時，有許多問題未必會被看見。

害怕離婚的指責 竟讓更多人選擇隱忍

離婚治療師南西費根（Nancy Fagan）就說，選擇結束婚姻的人，可能會因為各種連鎖反應而感到內疚，比如擔憂傷害了他們的配偶、孩子、父母或朋友，或者被指責認為沒有足夠努力地讓這段婚姻更成功。

與此同時，離婚的伴侶可能會覺得自己不夠好，或者無法讓另一半開心，害怕外人會把他們視為人生失敗組等，背後的壓力可能令人難以想像。

專家說，年輕時離婚的人，常常會把自己陷入一個無以復加的桎梏中，因為婚姻根本起步沒有多久、孩子可能也還小，在各種質疑的聲浪下，他們往往不敢讓消息給朋友知道，甚至心底還會縈繞著一種聲音：是我的錯嗎？是不是我真的不夠好，不應該再相信愛情？

為此，專家提出了幾點能應對年輕時離婚的方式，畢竟自己人生的幸福，遠比他人的評價來得還重要。

如果一對夫妻的情感在嘗試各種溝通、妥協、體諒後依然沒有好轉，其實離婚未必就是一個悲劇，畢竟不適合的兩個人如果硬要勉強在一起，那只是在浪費彼此的時間，婚姻也不會快樂。

1、離婚不是一個標籤

很多時候，人一旦被貼上了離婚的標籤，他們常常會陷入一種絕望和尷尬之中，但專家提點，離婚是兩個人商討之後所決定採取的行動，而不是因為個人的性格問題或缺陷，千萬別把自己和離婚的印象畫上等號。

2、專注於自己如何成長

離婚並不是一個簡單的決定，它往往是在經過了無數的商討和決議後，彼此最終共同的企盼和目標，一對經歷過離婚的伴侶，會學習到生活上更多的韌性，知道自己所面對的是什麼、更能游刃有餘的處理它；而這段情感的經歷也會讓自己成為更好、更成熟的人，並迎向另一段美滿的愛情。

3、重新定義自己

專家強調，離婚後的身分認同，很大的關鍵其實取決於自己，你可以試著寫下鼓勵、定義自己的一段文字，但不能用到「結婚」或「離婚」的相關詞彙，並寫一段三年後自己想要成為的人──這是重新定義自己很重要的方式，透過訓練也能盡快走出傷感。

4、練習自我同情

專家說，與其因為離婚而不斷責怪自己或前任，不如花時間照顧自己的感情需求，想像如果是朋友離婚，你會如何安慰他們？對自己溫柔一點、好好的安慰自己才最重要。

5、擬定一個敘述型的解釋

一個人一旦離婚，一定會遇到各方親朋好友的關懷與問候，離婚的原因更是個絕對逃避不了的問題。但專家說，「你不欠任何人對你離婚原因的解釋，如果你根本不想透露任何細節，那是自己的權利，用任何理由搪塞都沒關係。」

6、尋求治療

專家說，治療不僅僅是找人談談你的感受，它遠不止於此，「這是幫助你成長為更好的自己，你可以管理情緒、有效地溝通、維護界限，並對自我和他人更有耐心。」

7、給自己時間來療傷

離婚後，你可能會面臨很多的壓力，也會有七嘴八舌的建議，鼓勵你用各種不同的方式來走出傷痛，但無論再多的建議和想法，都比不上自己留下時間來弭平傷痕還重要，這時候，你應該選擇自己最適合的方式，才能放下這段情感。

8、期待光明的未來

「離婚的人，有時候會不知道未來是什麼。」專家說，「很多人無法在離婚後的那段黑暗時刻，相信自己還能接受另一段愛情的滋養，甚至在一段時間後重新步入禮堂。」但其實，你應該對自己抱持著希望，也許對愛情會更加謹慎、不太容易再投入另一段情感，但緣分到來的時刻，還是有值得你相信的另一半。

（本文出自2022.2.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）