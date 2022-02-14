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明天元宵節 專家3技巧自製美味低熱量湯圓

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
選購市售湯圓除要注意外包裝營養資訊外，也可利用3技巧自製湯圓。圖為「果香玉露湯圓」。圖／北市衛生局提供
選購市售湯圓除要注意外包裝營養資訊外，也可利用3技巧自製湯圓。圖為「果香玉露湯圓」。圖／北市衛生局提供

農曆正月十五是傳統的民間節日元宵節，國人常以吃湯圓應景，但市售湯圓除熱量高外，多半還有高油、高糖的內餡，北市衛生局與北市聯醫仁愛院區營養科營養師呼籲，選購湯圓除注意產品外包裝營養資訊，也可利用3技巧自製健康美味湯圓；另元宵將至，衛生局也抽查元宵湯圓及包裝標示，結果均合格。

衛生局表示，湯圓無論作為正餐還是湯品，建議以少油、低熱量湯底及高纖食材搭配，也可透過3技巧自製健康美味元宵湯圓。第一，聰明換算及比較熱量、脂肪、飽和脂肪、糖或鈉含量低的湯圓，若購買手工製作天食品，應多注意工作人員手部清潔、製造場所環境及容器衛生狀況。

第二，湯底配料替換，傳統包餡湯圓多以砂糖水為湯底，易攝取較多熱量，建議可使用無糖茶或新鮮水果替代，或以紅棗、枸杞增加風味。「果香玉露湯圓」利用玉露茶包及柳丁等作為湯底，再搭配無餡小湯圓減少糖分攝取，而「五行時蔬湯圓」則使用紅蘿蔔、高麗菜等熬煮湯底替換爆香油蔥酥，還可代替當餐主食，避免攝取過多的澱粉。

第三，增添高纖多元營養，湯圓搭配蔬果可提升營養價值。衛生局提醒，1顆包餡鹹湯圓熱量約70大卡，體重60公斤者為例，需健走20分鐘（4公里／小時）才能消耗掉，建議吃湯圓除多攝取纖維，餐後也可適量運動，幫助腸胃蠕動，有助消化不易脹氣。

另因應元宵節將至，衛生局也至北市超市、大賣場、湯圓飲食店、甜品店、傳統市場等處抽驗元宵湯圓，總計抽驗20件產品，包含15件湯圓（芝麻湯圓、花生湯圓、鹹湯圓、紫米湯圓等）、5件餡料（花生餡、芝麻餡、絞肉等），檢驗項目為防腐劑12項；另同時針對4件包裝產品進行標示查核，結果均符合規定。

選購市售湯圓除要注意外包裝營養資訊外，也可利用3技巧自製湯圓。圖為「五行時蔬湯圓」。圖／北市衛生局提供
選購市售湯圓除要注意外包裝營養資訊外，也可利用3技巧自製湯圓。圖為「五行時蔬湯圓」。圖／北市衛生局提供

湯圓 衛生局

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