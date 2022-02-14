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暨大62生腹瀉疑食物中毒 採檢結果出爐仍無解

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨南國際大學校內餐廳上月傳學生用餐後接連腹瀉，疑集體食物中毒。圖／暨大提供
國立暨南國際大學校內餐廳上月傳學生用餐後接連腹瀉，疑集體食物中毒。圖／暨大提供

國立暨南國際大學上月有學生在校用餐後陸續腹瀉，疑似集體食物中毒，學生懷疑是學校餐廳出包，南投衛生局因此將食物、水質等取樣送驗，校方今公布採樣結果，因相關檢體全部呈現陰性，造成學生不適的主因仍待衛生單位進一步釐清。

暨大上月10至13日有學生到學校餐廳用餐後開始拉肚子，因腹瀉人數多達60人，學生懷疑是集體食物中毒，經比對用餐資訊後通報校方，校方立刻要求出餐店家暫停營業，並陪同衛生局人員採集將食物、水質、學生排泄物等均取樣送驗。

暨大總務長陳啟東指出，該事件有62名同學出現腹瀉等狀況，其中14人就醫，未有人住院，事發後，校方陪同衛生局人員採集學生、供餐業者、工讀生的排泄物檢體，以及水源、當日食物檢體與各項環境檢體進行檢驗，採樣結果日前出爐。

而在暨大9名學生、2名供餐業者及4名工讀生共15人排泄物檢體，鴨肉、白飯等15件食品檢體，夾子、飯匙、飯鍋、煮飯鍋、碗等5件環境檢體，以及洗滌水、學生宿舍A至D棟飲水機水質等水源檢體進行採檢，但其檢查報告（含細菌性及病毒性）全部均呈現陰性，未測出異常感染源。

暨大主任秘書曾永平表示，南投縣衛生局共檢驗腸炎弧菌、沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌，以及諾羅病毒、輪狀病毒，結果全部均為陰性，造成同學不適的主因尚待相關衛生單位釐清，校方則持續加強食安稽核。

暨大表示，後續除了每個月委託SGS進行外部食安稽核檢測，也將依據教育部制定「大專校院餐飲衛生檢查表」由「膳食委員會」每周定期檢查餐廳衛生，並加強宣導教職員及學生飲食衛生安全教育及食品中毒通報流程，落實執行餐廳衛生工作督導和管理改善措施，以維護教職員工生健康。

南投衛生局針對暨大學校餐廳疑發生食物中毒取樣採檢，但檢驗報告出爐，相關檢體全數呈現陰性。圖／暨大提供
南投衛生局針對暨大學校餐廳疑發生食物中毒取樣採檢，但檢驗報告出爐，相關檢體全數呈現陰性。圖／暨大提供

衛生局 食物中毒 水質

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