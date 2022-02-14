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情人節硬不起來？醫師：當心「三高」纏身不自知

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
高血壓、高血脂、糖尿病都是勃起功能障礙常見共病。圖/123RF
高血壓、高血脂、糖尿病都是勃起功能障礙常見共病。圖/123RF

今天是情人節，許多情侶計畫度過浪漫激情的夜晚，但如果硬不起來，就太尷尬了。高雄榮民總醫院泌尿外科主治醫師簡邦平提醒，長期工作壓力和疲憊會導致「硬度不足」，但其實更應該擔心的是「三高」，因為高血壓、高血脂、糖尿病都是勃起功能障礙常見共病。勃起功能障礙患者就醫率只有一成，延誤就醫恐導致三高與勃起功能障礙雙雙惡化的惡性循環，建議應即早尋求醫療協助，及早通盤評估、診斷治療。

簡邦平指出，多項研究顯示四成勃起功能障礙者有高血脂、兩成血糖已上升到前期糖尿病數值，許多患者是先確診勃起功能障礙，但其實三高數據都已經在危險邊緣而不自知。以糖尿病為例，會造成動脈硬化導致血流不足，胰島素阻抗也會導致性腺功能不足，所以糖尿病患發生勃起功能障礙的機率是沒有糖尿病的2到5倍。

國民健康署2020年成人預防保健服務資料則發現，40歲以上國人過重或肥胖者共有105萬人，其中5成以上的民眾有代謝症候群，高達五十萬人。男性學醫學會資料顯示，代謝症候群中高達79%到96%有勃起功能障礙，反過來說，勃起功能障礙者有29%到66%是代謝症候群。

國健署提醒，代謝症候群的五項危險因子包括腰圍過粗、血壓偏高、飯前血糖偏高、三酸甘油脂偏高及高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)偏低，其中有三項或三項以上超標，即認定為代謝症候群。有代謝症候群的人將來得到糖尿病、高血壓、高血脂及心臟病是一般人的2-6倍。要遠離代謝症候群，生活習慣首重「健康飲食、規律運動、每天量體重及腰圍」，腰圍應維持在男性90公分、女性80公分分以下。

簡邦平醫師也提醒，除養成良好生活型態外，也可以請專業醫療人員評估是否需透過藥物輔助，若因工作型態無法有固定的行房時間，可選擇於每次性行為前再服藥。根據男性醫學會治療指引，建議於性行為前1-2小時服用，服用後的行房成功率約6-7成，呼籲男性積極依照生活型態調整治療方式，追求更好的性愛及生活品質。

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