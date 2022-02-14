北市抓不實廣告 Red Dr.鞋墊連2年違規再被罰90萬

北市衛生局統計110年違規廣告查緝成果，食品、藥品／醫療器材及化妝品違規廣告共開罰619件，裁罰金額達4595萬元，違規食品廣告以宣稱宣稱提稱免疫力類居冠，減肥類及顧眼睛類分居2、3名，化妝品類以促進細胞活動或膠原蛋白增生最多。

衛生局表示，食品化妝品及藥品廣告誇大不實者，最高可罰500萬元、醫療器材廣告不實最高罰2500萬元。

衛生局統計罰鍰累計前3名的違規產品廣告，第1名為優橋貿易股份有限公司，裁罰91萬元，該公司的「蛋固善敏」食品廣告宣稱若得到「變形性膝蓋關節炎」，可補充蛋固善敏幫助關節修復與保養等詞句，涉及誇張易生誤解。

第2名韓灣國際股份有限公司遭罰90萬，其「Red Dr.韓國客製型足弓支撐機能鞋墊組」產品廣告宣稱產品廣告宣稱能拯救塌陷的足弓骨頭歪斜、足底筋膜炎、扁平足、弓形足、膝蓋會痛、骨盆歪斜、坐骨神經、脊椎側彎等問題，涉及宣稱醫療效能。

第3名為勇昌貿易有限公司，其「德國alkmene歐珂蔓草本橄欖／蘆薈／金盞花保濕潤膚乳液250ml超值三入（效期2021/07）」，化粧品廣告宣稱可增強膠原蛋白、促進皮膚內膠原蛋白的合成，鎮定修護灼傷、曬傷的肌膚及改善粉刺祛痘，減少皮膚曬傷後脫皮、淡斑，被譽為「百靈藥」等詞句，涉及誇大宣稱。

以違規廣告媒體分類統計分析，網路489件、占79％最多，其次為電視共89件、占14.4％，廣播18件、占2.9％位居第3。近一步分析，以公司官網網站276件最多，裁罰金額2152萬元；另針對社群媒體分類統計，Facebook 59件，裁罰404萬、YouTube 4件，裁罰70萬、Instagram 6件，裁罰43萬元。

從違規食品廣告內容發現，以宣稱提升免疫力類占第1名，共64件，減肥瘦身類35件及宣稱顧眼睛類34件分居2、3名；違規化妝品廣告以宣稱促進細胞活動或膠原蛋白增生類占第1名，共100件，消炎、消腫類74件及除斑、防曬類24件位居2、3名。

衛生局表示，已針對上述違規廣告依法裁罰，也呼籲網路購物風險高，消費者應確認網站有無廠商完整聯繫資料，以保障自身消費安全及權益。另提醒業者，衛生局將持續監錄、稽查違規廣告，經調查屬實，依法裁罰以遏止不法。

衛生局指出，食品廣告涉誇大不實、易生誤解或醫療效能，依違法食品安全衛生管理法第28條規定，可處4萬元以上、400萬元以下或60萬元以上、500萬元以下罰鍰；違規化妝品廣告可依違反化妝品衛生安全管理法第10條規定，處4萬以上、20萬以下或60萬以上、500萬以下罰鍰；藥品廣告未經核准或與核准內容不符，可依違反藥事法第66條規定，處20萬以上、500萬以下罰鍰。

醫療器材廣告未經核准或與核准內容不符，將依違反醫療器材管理法第41條規定，處20萬以下、500萬以下罰鍰；若非藥品但宣稱有醫療效能，則依違反藥事法第69條規定，處60萬以上、2500萬以下罰鍰；非醫療器材但宣稱醫療效能，依違反醫療器材管理法第46條規定，處60萬元以上、2500萬元以下罰鍰。