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農委會擬補助冷藏蛋車、設備建置金額一半 最高補300萬

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會鼓勵常溫送蛋，擬規畫補助蛋車裝置冷藏設施，及推廣設置洗蛋室、洗蛋廠、蛋品加工廠，可補助一半，最高補助300萬元。本報資料照片
農委會鼓勵常溫送蛋，擬規畫補助蛋車裝置冷藏設施，及推廣設置洗蛋室、洗蛋廠、蛋品加工廠，可補助一半，最高補助300萬元。本報資料照片

蛋荒未解，農委會規畫補助方式。包括補助業者蛋車裝製冷藏設施，每輛車補助一半、最高90萬元；或鼓勵業者升級，牧場附設洗選室，或設洗選場、蛋品加工廠，規畫補助金額一半，建置設備最高可補助300萬元，中央畜產會調查蛋農、蛋商業者意願中，預計17日前完成。

北部蛋荒未解，農委會為了「催蛋」，鬆綁一個多月的雞蛋凍漲令，不僅提高產地價2元，加上補貼蛋農每台斤3元，延長雞蛋保存期限，讓未來雞蛋產銷調節更有彈性。

台灣雞蛋生產方式傳統，大多都是小發財車常溫配送，幾十年來改變幅度小，加上近年產銷不穩定，生產過剩及不足無限輪迴，今年嚴重缺蛋，農委會這兩天到地方與蛋農座談，產業團體提出各式建言，補助現代化設備為其中之一。

根據中央畜產會的意願調查表顯示，購置蛋品冷藏運輸車50%、每輛最高補助90萬元；若建置洗蛋室、洗蛋廠、蛋品加工廠也補助50%、最高補助300萬元；農委會畜牧處副處長江文全表示，目前仍在規畫中，若確定方案，補助預算也會到位。

江文全表示，這兩天與地方蛋農座談時，養雞農民及產業幹部在會中提出補助冷藏設備的建議，由於雞蛋每日生產，不像其他畜產品有季節性限制，需要冷藏冷凍保鮮延長供應，雞蛋天天都有，生產即賣，不太會有「庫存」問題， 缺貨情形相對少見，因此過去產業內部需求較少。

他表示，國內雞蛋生產方式相對傳統，這兩三年，產銷較有波動，供應出現吃緊狀況，因此產業才會提出建議；現階段有冷藏設備的為少數，可能是較大的批發商、大型的行口才有，持有相關設備者占整體蛋雞產業不到10%，一般的雞蛋行口，頂多有小型的週轉倉儲。

江文全說，雞蛋現階段分為洗選及未洗選，洗選過的雞蛋常溫可保存14天，未洗過保存21天；若可冷藏保存，將可延長雞蛋保鮮一個月以上；國外進口的雞蛋，因為有冷鏈供應系統支持加上產品封膜，國際間產品流通可達3個月。

他說，現在雞蛋物流大多採取常溫、小發財車運送，在供應鏈的保存條件上相對傳統，希望能夠透過設備建置強化冷鏈運輸，加上現有的洗選噴印設備，從結構、通路上讓產業提升與現代化，搭配相關措施，未來產銷調節力道更大。

農委會鼓勵蛋車裝置冷藏設備；同時鼓勵業者設洗選室、洗選場以及蛋品加工廠，擬補助金額一半，以延長蛋品保存期間，讓產銷調節更有空間，中央畜產會正進行業者意願調查中。圖／業者提供
農委會鼓勵蛋車裝置冷藏設備；同時鼓勵業者設洗選室、洗選場以及蛋品加工廠，擬補助金額一半，以延長蛋品保存期間，讓產銷調節更有空間，中央畜產會正進行業者意願調查中。圖／業者提供

雞蛋 農委會 農民

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