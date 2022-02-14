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阿北手舉不起來大林慈濟團隊即刻救援 除夕返家過好年

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
75歲吳先生復健狀況良好，術後又能繼續談吉他。圖／大林慈濟醫院提供
75歲吳先生復健狀況良好，術後又能繼續談吉他。圖／大林慈濟醫院提供

75歲吳先生退休後每天寫書法，過著悠閒的時光，不料過年前突然發現手舉不高，經檢查發現是頸椎退化，嘉義大林慈濟醫院副院長簡瑞騰過年前即刻救援。吳先生除夕當天出院，至今恢復良好，還能和醫師互比腕力。

台南佳里吳先生從台鹽公司退休後，過著彈琴、寫書法與繪畫的藝術人生，親友鄰居最期待每年過年前收到他親手書寫的春聯，不料他過年前2周突然發現自己左手舉不高，即使勉強舉起也會像「自由落體」般墜落好像中風。

吳先生說，其實1年前就手臂就出現緊繃感，彷彿被橡皮筋綁住一樣，摸起有點導電感，就醫後發現是頸椎退化，雖然開始吃藥、復健、針灸，但沒特別效果。直到過年前自覺情況不妙，擔心神經長時間遭壓迫會無法再彈琴。

吳先生在妹妹介紹下救助簡瑞騰，因左上肢無力，穿脫衣服困難甚至無法端碗，生活已無法自理，簡副院長決定馬上動刀，術後隔天，吳先生驚喜地發現左手有力氣並且能夠自在地活動，遇到醫師來查房時，還相互比腕力。

過年期間民眾常忌諱開刀，簡瑞騰說，但拯救被壓迫的神經一刻都不能等。手術當天先請神經內科加班做神經肌電圖、神經傳導檢查和電腦斷層，確認只是退化壓迫神經，並沒有其他病變後，下午進行頸椎第三至五椎間盤切除、脊髓減壓、融合手術。

簡瑞騰說，吳先生因頸椎第5運動神經嚴重壓迫導致左上肢無力、萎縮，愈早開刀，恢復當然愈快，也感謝團隊通力合作，讓吳先生一夕之間解除手腳無力症狀，更能趕在除夕當天出院與家人開心過年。

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