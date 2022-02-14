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冬季蔬菜農藥殘留抽檢 小葉菜類不合格最多
今天公布去年11、12月市售農產品農藥監測抽驗結果，有48件不合格，以小葉菜類最多；對於可溯源的國產農產品，已移請農政機關依法進行源頭管理。
衛生福利部食品藥物管理署今天公布去年11、12月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，總計抽驗396件農產品進行農藥殘留檢驗，有48件不合格，合格率89.2%。
食藥署公布的不合格名單顯示，以小葉菜類有20件最多，其次為豆菜類11件；抽樣的通路除了批發市場、水果行外，也包括知名賣場如家樂福、全聯、大潤發、SOGO復興店與新竹巨城購物中心超市等。
蔬菜農藥殘留超商可能是混用農藥施用不當、停藥期不足，或是鄰田污染等，已由地方政府衛生局請通路業者找供貨來源改進，食藥署另針對可溯源的國產農產品移請農政機關依法進行源頭管理。
食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷、CAS優良農產品等可溯源農產品標章者。
此外食藥署也建議，蔬菜清洗時可用流動清水先浸泡，之後再沖洗與截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。
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