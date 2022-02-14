彭啟明：鋒面通過午後雨勢緩和 冷空氣報到越晚越冷

氣象達人彭啟明表是，昨天周日午後開始，新的一波鋒面雲系開始接近北台灣，傍晚前後在中部以北都有顯著的變化，越晚雨勢越大，不斷有對流雲系移入，到清晨為止，各地累積的雨量約為50至70毫米，其中以苗栗以北到新北市台北市最多，台中、彰化、南投次之，雲林、嘉義到台南也有陣雨，高雄屏東到台東也有零星飄雨，東半部的宜蘭花蓮也持續有陣雨。

彭啟明說，預計這波的雲系在今天午後就會逐步移出北台灣，雨勢也將會逐步地趨緩，不過北部東北部到東半部的迎風面，順著東北風的情境，持續有短暫陣雨發展，但整體水氣將會逐步減少當中。

他表示，但要留意等到雨勢緩和，後面的強冷空氣將隨之報到，越晚會越冷，例如目前台灣本島空曠低溫約11至12度，北部都會約14至15度，明天清晨約比目前下滑一兩度，北部空曠地區有機會到10度上下，北部都會也有機會到13至14度，由於仍有殘存水氣，越往北部濕冷的感覺會更明顯。

彭啟明說，預計周二三冷空氣強度會減弱一些，略回溫一兩度，不過仍維持東北風的天氣，白天回溫也很有限，約15至18度間，北部東北部都還是陰沉偶飄雨的型態，持續到周四。中南部今天午後會逐步轉乾轉晴，不過這波冷空氣威力仍在，預計未來幾天中南部溫度約在15至25度間，逐漸有陽光會出現，和北部相比差異很大，南北有相差一個季節的感覺。

他表示，下一波改變的時間點會在這周五，預期又再有波鋒面系統接近，這波雨勢也可能和這兩天類似，將會持續到周六，後面也有強冷空氣再度接近，有些預測模擬出這波的強度比這兩天的降溫會更顯著，但仍有變動度，但這個周末在北部的天氣勢必有些不穩定性，若周末安排活動需要多留意，尤其北部的朋友務必要有雨天備案。