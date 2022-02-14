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全台5縣市大雨特報！吳德榮：低溫下探11度 下周恐更冷

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

清晨「鋒面」雲系籠罩、伴隨降水回波；中部以北明顯降雨，台南亦有零星降雨。受到鋒面影響，基隆、新北、桃園、新竹及苗栗地區有局部大雨發生的機率，中央氣象局針對這5縣市發布大雨特報。

中央氣象局表示，今晨鋒面影響，台灣中部以北、東北部地區及金門馬祖有陣雨並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖也有局部短暫陣雨。明日白天起東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地天氣明顯轉涼；北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為局部短暫陣雨後多雲。

氣象局表示，明(15日)東東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

而今、明兩天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣本島地區，平地最低氣溫為台中(大甲區)的11.8度。其他各地區的平地最低氣溫：北部(桃園楊梅區)12.5度，南部(台南鹽水區)14.6度，東部(宜蘭五結鄉)15.1度，台北(南港區)13.9度。

吳德榮說，今(14)日強冷空氣影響，各地轉冷；下午起「鋒面」雲系逐漸脫離，西半部雨漸停、轉多雲，東半部仍有局部短暫雨。今晚、明(15日)晨「輻射冷卻」加成，本島平地最低氣溫下探11度；「乍暖還寒」，注意調適。今日各地氣溫：北部12至16度，中部11至17度，南部14至25度，東部13至23度。

他表示，明白天起至周三(16日)氣溫小幅回升，仍偏冷；明日西半部多雲時晴，山區、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，周三大台北亦有局部短暫雨的機率。周四(17日)轉東南風，西半部多雲時晴易有霧，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，白天起氣溫回升。

吳德榮說，周五(18日)下一波鋒前雲系移入，有局部短暫雨，水氣增多，易起霧；周五晚「鋒面」抵達，明顯降雨。周六(19日)強冷空氣南下，天氣轉冷。強度較前波強，下周(20)日降至最低。

受到鋒面影響，基隆、新北、桃園、新竹及苗栗地區有局部大雨發生的機率，中央氣象局針對這5縣市發布大雨特報。截圖自中央氣象局
受到鋒面影響，基隆、新北、桃園、新竹及苗栗地區有局部大雨發生的機率，中央氣象局針對這5縣市發布大雨特報。截圖自中央氣象局

金門 澎湖 馬祖

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