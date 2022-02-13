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一張圖看天氣！鋒面+冷空氣接力襲台 下周天氣「3段式變化」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
示意圖。中央氣象局表示，未來一周天氣將有「3段式變化」，周日、周一鋒面襲台，天氣驟變，周二至周四迎風面降雨、天氣較涼，周五到周日華南雲雨區東移、冷空氣南下，天氣再度改變。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
示意圖。中央氣象局表示，未來一周天氣將有「3段式變化」，周日、周一鋒面襲台，天氣驟變，周二至周四迎風面降雨、天氣較涼，周五到周日華南雲雨區東移、冷空氣南下，天氣再度改變。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

中央氣象局表示，未來一周天氣將有「3段式變化」，周日、周一鋒面襲台，天氣驟變，周二至周四迎風面降雨、天氣較涼，周五到周日華南雲雨區東移、冷空氣南下，天氣再度改變。

氣象局表示，周日晚上到周一清晨將出現大雨，中部及北部地區尤其明顯，周一白天開始雨勢轉小，但天氣卻明顯轉涼，年長者、嬰幼兒照護者要多注意保暖健康，且台南以北、東半部沿海空曠地區及離島有8至9級強陣風、風浪也大。

周二元宵節至周四，北部及東部地區多雲有短暫雨，中南部、澎湖則是天晴，山區偶有陣雨；金馬地區周二、周三天氣晴朗，周四轉雨。北部、東北、金馬地區整日涼冷，周四冷空氣減弱，稍稍回溫。其他各地早晚冷，白天氣溫回升。

氣象局提醒，中南部地區周三、周四清晨易有霧，行車要注意安全。

周五到周日華南雲雨區東移，冷空氣南下，氣象局說，屆時又會變天，周五各地降雨，周六起明顯轉涼。

未來一周天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供

氣象局 保暖

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