林志玲47歲得子 不孕症醫師李茂盛：40歲以上婦女仍有成功機會

藝人林志玲47歲得子，不孕症醫師李茂盛今指出，超過40歲以上婦女採凍卵生子的成功率雖然只有2%，但因台灣的試管技術具國際水準，還是有成功機會，建議可快運用政府「擴大試管補助方案」增加成功懷孕的機率。

台中市茂盛醫院與不孕症基金會今天舉辦講座，傳授｢如何複製林志玲的幸福｣，由具30多年經驗的李茂盛等5位專業不孕科醫師解說最新的人工生殖及凍卵技術。

李茂盛指出，擴大試管補助方案實施半年來，已有1千多位至他經營的茂盛醫院接受治療，植入者約600位，其中近400位已成功懷孕，統計其懷孕率近6成。