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林志玲47歲得子 不孕症醫師李茂盛：40歲以上婦女仍有成功機會

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市茂盛醫院與不孕症基金會今天舉辦講座，傳授｢如何複製林志玲的幸福｣，由具30多年經驗的李茂盛等5位專業不孕科醫師解說最新的人工生殖及凍卵技術。圖／茂盛醫院提供
台中市茂盛醫院與不孕症基金會今天舉辦講座，傳授｢如何複製林志玲的幸福｣，由具30多年經驗的李茂盛等5位專業不孕科醫師解說最新的人工生殖及凍卵技術。圖／茂盛醫院提供

藝人林志玲47歲得子，不孕症醫師李茂盛今指出，超過40歲以上婦女採凍卵生子的成功率雖然只有2%，但因台灣的試管技術具國際水準，還是有成功機會，建議可快運用政府「擴大試管補助方案」增加成功懷孕的機率。

台中市茂盛醫院與不孕症基金會今天舉辦講座，傳授｢如何複製林志玲的幸福｣，由具30多年經驗的李茂盛等5位專業不孕科醫師解說最新的人工生殖及凍卵技術。

李茂盛指出，擴大試管補助方案實施半年來，已有1千多位至他經營的茂盛醫院接受治療，植入者約600位，其中近400位已成功懷孕，統計其懷孕率近6成。

他強調，47歲高齡求子之路異常艱辛，因為超過41歲的婦女，凍卵生子成功率只有2%，且孕期和生產的風險都很高，最常見的就是妊娠毒血、妊娠高血壓，早產、出血風險也會增加。不過，當求子意志堅定時，47歲的求子路並不遙遠，尤其台灣的試管技術具國際水準更能為婦女圓夢。

藝人林志玲47歲得子，不孕症醫師李茂盛今指出，超過40歲以上婦女採凍卵生子的成功率雖然只有2%，但因台灣的試管技術具國際水準，還是有成功機會。圖／茂盛醫院提供
藝人林志玲47歲得子，不孕症醫師李茂盛今指出，超過40歲以上婦女採凍卵生子的成功率雖然只有2%，但因台灣的試管技術具國際水準，還是有成功機會。圖／茂盛醫院提供

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