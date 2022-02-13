懊悔情緒不是壞事 化負面為正面

後悔高中時期沒有女神告白？懊惱昨天熬夜導致隔天考試錯誤連篇？懊悔與民眾生活息息相關，心理學家表示，後悔是一個非常「有用」的情緒，能夠讓民眾優化自己的決策機制。心理學家建議，透過將情緒化作文字、以第三者的角度來看問題，都能更好的緩解懊悔的負面情緒。

四種遺憾情緒

《BBC》報導，懊悔使人產生許多負面情緒，讓大眾避之唯恐不及，許多人想方設法擺脫這種感覺，無怨無悔更被視為一種高超的人生境界。

心理學家平克根據1984年的一項研究指出，遺憾是僅次於戀愛，民眾第二常討論的情緒。平克的問卷調查也顯示，約莫20%的受訪者聲稱，「一直」感受到這種情緒干擾。



他分析問卷內容後發現，民眾的遺憾情緒可以粗分為四種：(1)因為短期享樂，導致對長期生活的負面影響，如過量飲酒。(2)違背道德的決定，如欺騙伴侶。(3)失去與家人、朋友等人際關係而懊悔，即「子欲養而親不待」的狀況。(4)因為過度謹慎，而未能踏出自己的舒適圈。

貝爾法斯特女王大學心理學教授菲尼表示，懊悔的情緒就像是一個警訊，意味著民眾該重新思考自己為何做出這樣的決定，指出「試圖讓生活中毫無遺憾，是非常糟糕的主意。」心理研究也說，民眾要是因為倉促的決定而感到後悔的話，未來就會試圖在取得更多資訊後，再做決定。

與後悔和平共處

然而，後悔並不好受，如何與此情緒共處成為重要課題。平克指出，第一步要做的事情就是「承認並揭露自己的情緒」。他說，當刻意將痛苦的感覺壓抑起來，恐怕只會造成情緒再度惡化。《相關心理研究》顯示，除了與他人分享懊悔有助於舒緩情緒外，試著將情緒化為文字書寫也能夠幫助民眾處理情緒。

其次，可以練習「自我理解」，而不是陷入自我批評的浪潮中。平克說，停止使用「我是失敗者」、「我活該」之類的用語。相反地，應該試圖找出錯誤決定背後的原因。他指出，陷入懊悔情緒的民眾會出現「為什麼這種事情只發生在我身上」的反應，但理性思考後就會發現，事實是大多人都有相同的狀況。

最後，平克提倡「自我疏遠」的心理策略，也就是試圖從以「第三者」的視角看待問題，練習方法是，假設如果朋友遇到與自己類似的狀況時，「我應該怎麼幫助他？」研究表明，經過反覆的練習，可以幫助人們更加理性地看待問題，也能夠更快地從負面情緒中走出來。

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